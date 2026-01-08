許智傑提全齡照顧願景 承諾整合派系政見拚高雄幸福感

許智傑7日舉行政策記者會，提出針對老中青各年齡層市民的實質政策。（圖／許智傑辦公室提供）

民進黨高雄市長初選進入短兵相接的深水區，參選人紛紛拋出政見爭取選民青睞。宣布參選的立委許智傑昨（7）日舉行「顧老也顧小，高雄幸福好」政策記者會。許智傑指出，「投給許智傑就是投給邱議瑩、賴瑞隆和林岱樺」，承諾將三位同志的政見整合成對高雄最有利的政策。

在具體政策面，許智傑提出以「老中青皆有感」為核心的三大方向，包括：針對65歲以上弱勢長輩提供健保補助，並免費施打俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹疫苗；將學童營養午餐補助從現行每餐4元，大幅提升至20元；以及推動愛河周邊商業聚落化，打造「咖啡一條街」、「酒吧一條街」，帶動觀光與夜間經濟。

許智傑表示，這「三箭」政策是他深入基層、聽取無數市民心聲後精確規劃的「減壓方案」。他認為，市長的責任就是精準分配預算，把錢花在刀口上，真正解決市民的痛點。「我準備好了！高雄需要一個有規劃力、有執行力的市長，讓我們一起打造一個顧老顧小、幸福有感的全新高雄！」

許智傑也提出，「投給許智傑就是投給邱議瑩、賴瑞隆和林岱樺」，若順利出線，將整合三位黨內同志的政見，轉化為對高雄最有利的市政方案。外界認為，「求大同」的精神可以化解初選後可能產生的裂痕；對於民進黨而言，選後能將各派系能量收攏，對於守住高雄版圖至關重要。

