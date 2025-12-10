許智傑提公費助理法案 保障助理權益也規範義務

立委許智傑表示，賴瑞隆深陷小朋友霸凌事件，他認為這件事就不需要再過度延伸。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

民進黨立委十日表示，賴瑞隆深陷小朋友霸凌事件，他認為已和家長和解，這件事就不需要再過度延伸。現在最重要的是輔導小朋友的身心健康，也請大家給小朋友一點空間。

許智傑也指出， 對立法委員來說，助理是民主政治運作相當重要的一環，他提出公費助理法案，是為了要保障助理的權益，同時也規範義務，也希望讓助理更能延續立法的專業，更能提升立法委員問政的品質，希望國民黨三思。

許智傑進一步說，對於立法委員來說，助理是夥伴、是家人，更是國家政治國會議事運作相當重要的一環。他提出「立法院公費助理任用法案」，就是為了提升助理薪資待遇，保障助理的工作權益，並且加上其義務跟規範，包括利益迴避、保密規範、滲透間諜行為等，更符合社會期待，並且希望讓助理更能延續立法的專業，更能提升立法委員問政的品質。

許智傑認為，不論藍綠白都有許多助理表示，他們非常反對國民黨提出立委自肥的法案，希望撤回這樣的提案，但敢怒不敢言。助理們看到他有提出這樣的法案都很欣慰，謝謝莊瑞雄委員排審，讓助理的權益再度受到重視。