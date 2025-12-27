許智傑提北觀光南都更 要讓旗津真正翻轉起來

立委許智傑在旗津中洲廣濟宮舉辦市民見面會，他具體提出「北觀光、南都更」雙引擎，要讓旗津真正翻轉。（許智傑提供）

民進黨立委許智傑廿七日上午在旗津中洲廣濟宮舉辦市民見面會，他指出，旗津是高雄的海洋門戶，他具體提出「北觀光、南都更」雙引擎，要讓旗津真正翻轉。

許智傑表示，北旗津從老街、海岸線到燈塔砲台整體升級，打造國際級海洋觀光特區，讓觀光有質感、產值能提升，也讓年輕人願意回來創業。

他提到，南旗津長期面對老屋、巷道狹小與安全問題，我主張公辦都更，透過容積獎勵與現代化規劃，改善中洲地區的居住環境，讓舊部落變身為舒適的現代化社區。

此外，為了配合南旗津的發展，許智傑強調第二過港隧道刻不容緩，必須加速推動，這不僅是為了解決觀光車潮，更是為了讓南旗津居民有一條安全、快速回家的路，並帶動中洲地區的產業轉型。

許智傑說，感謝旗津鄉親一路相挺，未來他會繼續和大家站在一起，讓旗津、讓高雄，一起向前！