許智傑提強化南台灣觀光產業 盼打造為全新的台灣觀光圈

立委許智傑聯合七位立委提出強化南台灣觀光產業觀光規劃，希望打造南台灣成為全新的台灣觀光圈。（許智傑辦公室提供）

記者吳文欽／高雄報導

民進黨立委許智傑廿一日聯合七位立委提出強化南台灣觀光產業規劃，這次範圍不只有南高屏，甚至延伸到澎湖地區，希望打造南台灣成為全新的台灣觀光圈。

許智傑指出，高雄演唱會經濟帶動城市行銷，本週為了TWICE來台規劃四大官方活動，最受矚目是七大地標規劃巡迴視覺藍燈光文字秀，未來甚至可以擴展到南屏地區，強化演唱會經濟的外溢效果，帶動區域經濟效應。

許智傑表示，在目前基礎下，更提出觀光發展願景，強化五大國家風景區角色、爭取中央支持大型活動移師到南台灣、南台灣組隊前進國際旅展、推南台灣好玩卡一卡在手玩透透、爭取國際新航線及郵輪到南台灣、強化觀光之母交通的建設、增加觀光誘因規劃旅客倍增計畫，打造南台灣成為全新的台灣觀光圈。

他提到，透過高雄擔任南台灣觀光領頭羊角色，帶領南高屏澎縣市觀光一起發展。從大勢女團BLACKPINK粉色到這週的TWICE藍色，高雄整個城市都動起來了，搭配交通運輸計畫、商圈券刺激消費，把這個城市投入觀光行銷上頭。

許智傑認為，當前台灣國外旅遊人數大增，加上台積電在高雄設廠效應，相信未來高雄的國際旅客與商務客的往來都會不斷增長。未來政府應該都要有相對應配套方案，從重要景點的多國語言標示，到機場量能的提升，都必須要及早規劃因應。