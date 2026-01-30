許智傑提議改「台灣台北101」 蔣萬安酸：台北就在台灣，不然在哪？

記者陳思妤／台北報導

美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101大樓成功，讓101受到關注，但也引發「台灣101」、「台北101」的爭論。民進黨立委許智傑還拋出，不如就叫「台灣台北101」。對此，台北市長蔣萬安今（30）日大酸，台北本來就在台灣，不然在哪裡？民進黨如果能對老百姓的生活、民生議題有一樣多的關注就好了。

霍諾德歷時91分鐘完成徒手攀登台北101登頂，完成這項「不可能的任務」，副總統蕭美琴及行政院長卓榮泰發文祝賀時稱「台灣101」，引發藍營不滿，也引起相關爭論。

許智傑昨天晚間建議蔣萬安，如同大家都能接受「中華民國台灣」，這次不如叫「台灣台北101」吧？他說，「台灣台北101」不是在玩文字遊戲，一來僅尊重了該建築的註冊名稱與台北市的行政管轄；其次將「台灣」這張國際名片與「台北」這座城市品牌深度綁定。

對此，蔣萬安今天出席中正區115年度市長與里長有約活動時大酸，台北本來就在台灣，不然在哪裡？感覺民進黨對於名字都有很多不同想法，如果能對老百姓的生活、民生議題有一樣多的關注那就好了。

