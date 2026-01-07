許智傑提顧老也顧小政策 盼打造高雄幸福高雄願景

立委許智傑七日提出「顧老也顧小，高雄幸福好」政策，期盼能夠打造「幸福高雄、全齡照顧」的願景。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

民進黨立委許智傑七日提出「顧老也顧小，高雄幸福好」政策，期盼能夠打造「幸福高雄、全齡照顧」的願景。

許智傑承諾，未來若入主市府，將全力推動「六十五歲以上長輩免費施打皮蛇疫苗」、「六十五歲以上長輩中具中低收入戶、身心障礙身分者補助補充保費」，以及「學生營養午餐市府滾動式補助提升至廿元」，盼透過實質的財務減壓，讓高雄成為最體貼長輩、最支持育兒的宜居城市。

許智傑主張，市府應全額補助六十五歲以上長輩中具有中低收入戶身分或身心障礙手冊證明者的健保補助補充保費，讓長者在追求健康的路上無後顧之憂。他表示：「我們不能讓健保費成為長輩的負擔，這不只是福利，更是對在地打拚一輩子長輩的尊重。」

針對五十歲以上好發、痛起來要人命的帶狀孢疹（俗稱皮蛇），許智傑提出創新政見，承諾提供六十五歲以上長輩免費施打皮蛇疫苗。他強調，皮蛇疫苗自費動輒數千至萬元，對一般家庭是筆支出。透過市府全面推動疫苗補助，預防重於治療，不僅能大幅提升長輩的生活品質，更能有效降低長期的醫療資源開支。

針對教育與基層福利，許智傑指出，目前市府對營養午餐的補助僅有四元，面對物價上漲，這點微薄補助已難以確保食安與營養均衡。

許智傑強力主張將補助直接調升至「廿元」，翻轉五倍的資源挹注，將用於採購優質在地食材、提升菜色多樣性，確保高雄的孩子能吃到最營養、最健康的午餐，也減輕家長與學校的運營壓力。

許智傑認為，市長的責任就是精準分配預算，把錢花在刀口上，真正解決市民的痛點。「我準備好了！高雄需要一個有規劃力、有執行力的市長，讓我們一起打造一個顧老顧小、幸福有感的全新高雄！」