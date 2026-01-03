許智傑政見會亮眼表現！展現準市長格局 黃金交叉民調後續可望拉開差距

▲民進黨高雄初選首場政見會，許智傑以「科技×經濟×魅力×歡喜」描繪城市願景。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】2026 年高雄市長民進黨內初選首場政見發表會今（3）日登場，立委許智傑延續近期民調翻轉氣勢，以穩健口條與深厚市政論述，展現「準市長」格局。多位政治評論員指出，許智傑在政策細節掌握、城市願景規劃與現場應對尖銳提問的能力上，均已超越黨內對手，展現高度政治成熟度。

許智傑在開場演說中，以「科技、經濟、魅力、歡喜」四大維度描繪高雄未來發展願景，提出「AI for all」數位孿生城市策略，推動半導體 S 廊帶與 AI 產業鏈，打造高附加價值產業環境；活用海空雙港優勢，吸引國際企業總部及郵輪觀光，提升城市國際辨識度；同時建構溫度社福與宜居環境，讓市民共享轉型紅利。

廣告 廣告

在政策層面，許智傑特別提出「教育三支箭」：AI 教育普及化、雙語教學深化及品德感恩教育，強調青年競爭力與城市長遠發展息息相關。他也展現智慧城市推動的精準操作，將數位治理與城市轉型結合，被媒體與網友評為政見會中最具實質含金量的政策表現。

面對「若初選落敗是否脫黨參選」的尖銳提問，許智傑坦率回應，將全力支持初選勝選者，以維護高雄市政與黨內團結。他的直球回應不僅獲得現場掌聲，也穩定黨內基層信心。

近期民調顯示，許智傑已達「黃金交叉」，支持度顯著攀升。今日政見會的精采發揮，進一步為其民調優勢注入動能。多位政治評論員指出，許智傑以紮實準備、系統化政策框架及深耕基層底蘊，成功將城市願景轉化為民眾期待，有望在後續初選中進一步拉開與對手的差距，成為民進黨最具競爭力的高雄市長候選人。（圖╱許智傑立委辦公室提供）