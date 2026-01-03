許智傑政見會展現市長級格局 拋出高雄未來發展的四大維度

立委許智傑在政見發表會拋出高雄未來發展的四大維度，以「AI for all」為核心，落實數位孿生城市，推動半導體 S 廊帶與 AI 產業鏈，讓高雄成為全球智慧產業的關鍵節點。（許智傑辦公室提供）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市長民進黨內初選首場政見發表會三日登場。在各界高度關注，立委許智傑拋出高雄未來發展的四大維度，以「AI for all」為核心，落實數位孿生城市，推動半導體 S 廊帶與 AI 產業鏈，讓高雄成為全球智慧產業的關鍵節點。

許智傑強調要接棒陳其邁市長的招商實績，爭取跨國企業總部進駐，透過高附加價值產業鏈提升市民薪資水準；活用海空雙港優勢，倍增國際航線與郵輪進駐，結合城市美學與文化觀光，打造具備國際辨識度的魅力之都。

許智傑誓言要建立有溫度的社福體系與宜居環境，讓每一名高雄市民都能在轉型過程中，享受到「歡喜生活、安居樂業」的實質紅利。

許智傑也提出「教育三支箭」，包含「AI教育普及化、雙語教學深化、以及品德感恩教育，期盼可以增加青年的國際競爭力」。他強調，城市競爭力始於教育，必須確保高雄子弟能在全球化與科技浪潮中脫穎而出，這份充滿深度的人文與科技關懷，被視為最具實質含金量的政策。

面對發表會中最尖銳的政治提問：「若初選未過，是否會脫黨參選？」許智傑他毫不避諱地正面回應，強調為了高雄的團結與市政發展「百分之百會支持初選勝選者」。在關鍵時刻展現的堅定與坦蕩，不僅贏得現場掌聲，更穩定了黨內基層的信心。