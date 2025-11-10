許智傑是市長整合最大公約數？點名柯志恩：喊出我們都是台灣人

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨2026縣市長初選刻正緊鑼密鼓進行中，自今(11/10)至14日起，台南、高雄、嘉義縣將辦理縣市長初選登記，表態參選高雄市長的立委許智傑表示，自己是最大公約數，此外，國民黨主席鄭麗文認同自己是中國人的紅統路線，希望藍委柯志恩可以大聲說出：我們都是台灣人。

針對綠營縣市長初選，高雄將上演立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺4人之爭；至於登記參選時間，邱議瑩已在上午前往登記，許智傑預計周四登記，賴瑞隆、林岱樺尚未確定。

許智傑指出，鄭麗文認同我們都是中國人的「紅統路線」，預料將代表藍營參選高雄市長的柯志恩，被國民黨和鄭麗文的帽子壓著，希望柯志恩能大聲說出：我們都是台灣人。

至於傳出新系人士上月找菊系賴瑞隆跟許智傑整合一事，他說，上個月沒有，但過去確實曾提過整合問題，他強調，目前民調在誤差範圍內，且自己是最大公約數，若選情緊繃，最終基層短標相接拚搏時，他比賴瑞隆更有機會贏過柯志恩。

許智傑表示，自己向來以好人緣著稱，在高雄政壇跨黨派服務，甚至獲得藍營民代的肯定與讚譽。日前競選總部成立時，賴瑞隆、林岱樺、邱議瑩及多位跨派系議員里長及眾多團體理事長等夥伴，更是親自到場祝福，顯示他已具備整合黨內各派系的高度共識與信任，有望成為全民市長，為大高雄市民服務。

