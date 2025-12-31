▲僅差0.9%！許智傑曝高雄初選最新民調「驚見黃金交叉」。（圖／記者葉政勳攝，202）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選進入倒數，選情陷入白熱化。立委許智傑今（31）日公開最新內參民調，數據顯示原本割據的戰局，已演化為三強鼎立，且前三名差距僅0.9%。許智傑指出，他的支持度呈現「陡坡式上升」的驚人爆發力，目前已進入黃金交叉的關鍵時刻。

許智傑辦公室公布之內參民調（趨勢民調執行，調查時間12月24日到25日），顯示第一名與第三名的落差極微。許智傑坦言，相較於對手早在一年多前就大規模佈局，他直到今年7月才正式衝刺。憑藉深耕基層27年的實力，短短半年內便激發出強大爆發力，成功抹平對手的宣傳優勢，反映出選情動能已發生關鍵轉換。

許智傑表示，目前的領先者已進入成長停滯的高原期，甚至出現緩降趨勢；反觀他的支持曲線仍處於攀升階段，這將是彎道超車的利多。他強調，支持者跨足高知識份子、科技人才及傳統基層，顯示溫和、專注政策的「理工特質」，精準擊中高雄市民期待，成為選民回流的避風港。

初選最後關頭，許智傑強調自己具備跨黨派協調整合能力，是黨內爭取勝選的最大公約數。他認為這股「後來居上、勢不可擋」的氣勢，將是他在黃金交叉階段，拉開對手差距，贏得初選的獲勝關鍵。

