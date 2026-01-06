許智傑發布最新催票影片 宣稱做好準備請大家支持

立委許智傑於社群平台發布最新催票影片，影片中，許智傑強調，自己已做好萬全準備，懇請市民在電話民調中給予支持。（許智傑提供）

記者吳文欽／高雄報導

民進黨立委許智傑六日於社群平台發布最新催票影片。影片中，許智傑強調，自己已做好萬全準備，將以「全民市長」為目標，承接起推動高雄持續進步的重任，懇請市民在電話民調中給予最強力的支持。

許智傑表示，從政廿七年來，他始終抱持著「為民服務」的初心。從地方基層到國會殿堂，他的足跡遍布高雄的大街小巷。他強調，能為家鄉高雄揮汗打拚，不僅是使命，更是他一生的榮幸。

回應下周即將民調初選，許智傑宣告：「高雄準備好了！我更是準備好了！」他承諾，若能順利承接重任，他將擔任一位不分黨派、廣納民意的「全民市長」，帶領高雄邁向新的巔峰，讓城市持續進化，成為所有高雄人的驕傲。

廣告 廣告

許智傑懇請所有支持者與高雄市民，初選民調將於一月十二日至十七日進行民調電話，接到電話時請務必堅定大聲說出：「唯一支持許智傑！」他期盼能與市民朋友一起勇敢前行，共同創造更好的高雄。

而高雄市長陳其邁也曾公開發聲，對於許智傑了解市政的熟悉度給予高度肯定。陳其邁指出，許智傑長期以來對高雄各項重大建設的投入與追蹤，尤其是三井Lalaport能夠落腳高雄，就是許智傑「化不可能為可能」！高雄能持續進步、發光發熱，許智傑是關鍵的重要推手。