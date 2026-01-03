許智傑發表政見突清嗓開唱！引「滅火器樂團」歌曲強調：帶高雄飛向全世界

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨高雄市初選競爭激烈，包括立委林岱樺、許智傑、賴瑞隆、邱議瑩爭取提名，民進黨今（3）日為此舉行政見會。其中，許智傑在發表政見時，突然唱起滅火器樂團「高雄驛起飛」一曲中的歌詞「海風吹呀吹，高雄準備要飛，飛向未來對全世界，展現咱的美麗，展現咱高雄的美麗」，強調自己要帶領高雄飛向全世界。

民進黨立委許智傑在發表政見時，突然唱起滅火器樂團「高雄驛起飛」一曲。（截自民進黨YT直播）

民進黨中央規劃在1月12至17日執行黨內初選民調，並在1月21日公告最終提名人選，因此今日下午兩點先安排林岱樺、許智傑、賴瑞隆、邱議瑩4人進行政見交流，而政見會分為「申論、提問、結論3環節。

政見申論階段，輪到許智傑發言時，他向大家打招呼、介紹完自己後，突然停頓一秒清嗓，下秒開始唱起「海風吹呀吹，高雄準備要飛，飛向未來對全世界，展現咱的美麗，展現咱高雄的美麗」。他表示，他要帶領高雄飛向全世界。

許智傑提出，他跟其他候選人不同的地方在於，他是從最基層的鳳山市民代表做起，曾擔任過高雄縣議員、鳳山市長、立法委員。在高雄服務 27 年，幾乎沒有週休二日，高雄這個城市的改變，他一直都在。

許智傑認為，高雄需要一個有遠見、創意、行動力的市長，而他是唯一有地方行政首長經驗的領導者。他說，「如果沒有許智傑，三井百貨公司 LaLaport 不會到鳳山來；如果沒有許智傑，黃埔新村已經被拆除，智傑將全國最有歷史文化的眷村保留下來；如果沒有許智傑，高科大現在只有兩校合併。」

許智傑提出，他還有一個稱號「航空立委」，替高雄爭取最多直飛航線，讓全世界與高雄的觀光客、商務客以及高價值貨運更方便，他現在還要爭取高雄機場到桃園機場的「接駁機服務」，讓南部人出國更方便，不用還要在北部過一晚，直接在高雄 Check-in，在桃園機場轉機。

