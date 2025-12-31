許智傑自稱民調並列第一 已進入黃金交叉關鍵階段

立委許智傑指出，他的支持度在過去一個月內展現了「陡坡式上升」的驚人爆發力，目前已經進入黃金交叉的關鍵階段。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

民進黨高雄市長初選進入倒數兩週的肉搏戰，立委許智傑卅一日指出，他的支持度在過去一個月內展現了「陡坡式上升」的驚人爆發力，目前已經進入黃金交叉的關鍵階段。

許智傑說，根據最新民調顯示，原本各方割據的局面已演變為三強並列第一，且第一名與第三名的落差僅在百分之零點九的極微小差距內。這股後來居上的態勢，正明確傳達出高雄民意的新座標：選民已聚焦於誰能帶領高雄跨入 AI 產業的新紀元。

許智傑提到，民調在初選前一個月的狂飆，反映出的是動能的轉換。當領先者進入成長停滯的高原期，甚至已有緩降趨勢，但他的支持曲線卻仍處於上升階段，這對他來說將是與其他參選人拉開距離的利多。顯示出其政見與形象正精準擊中中間選民與高雄市民的期待，展現出後來居上、勢不可擋的領袖氣象。

廣告 廣告

許智傑認為，在初選白熱化的當下，他溫和、專注於政策的理工特質，反倒成為吸引選民回流的避風港。數據顯示，支持他的族群涵蓋高知識份子、科技及年輕人才與傳統基層，這種跨族群的吸引力，正是他在黃金交叉階段，彎道超車且拉開對手差距的獲勝關鍵。

許智傑強調，對於市民而言，他既能對接高端的 AI 產業鏈，又能接地氣地處理基層里鄰事務。這種「科技腦、市民心、服務情」的特質，使其成為銜接陳其邁市政的最佳、也是唯一的人選。