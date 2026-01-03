許智傑自許黨內最大公約數 訴求以中道力量化解對立、整合各界 11

民進黨於今（3）日舉行2026年高雄市長提名政見會，參選人、立委許智傑以其「中庸」個性為核心，首度剖析參選理念。許智傑表示，高雄在產業轉型與國際化的關鍵時期，需要的不是造成政治對立的領導者，而是一位能跨越藍綠、統合各方意見的「最大公約數」；他主張以溫和理性的中道力量，將高雄打造為不分黨派、全民共享的進步城市。

關於政治性格，許智傑指出當前環境趨於兩極化，但他始終堅持政治不應只有對抗，並認為性格穩定、立場中庸的領導者，才能在複雜局勢中尋求平衡點。

許智傑強調其「中道」並非鄉愿，而是具備包容力的果斷，致力於推動讓中間選民有感的政策，並強調「全民市長」的本質應在於解決問題而非製造衝突，應在市民利益中尋找答案，而非在顏色中選邊站。

針對民進黨內部初選競爭，許智傑展現團結推手的特質，強調自己長期與各派系保持良性互動。他認為其務實且不躁進的政治性格，是黨內在面臨重大選舉時，最能凝聚共識、降低內部磨損的人選，具備整合地方情感與中央資源的能力。

許智傑表示，初選是為了選出最能代表民進黨守護高雄的人，唯有團結的民進黨才能贏得全民的高雄。

許智傑最後強調，他的政治性格溫和且充滿能量，並承諾若能代表民進黨參選並當選市長，將帶領高雄走向以溝通取代對抗、團結取代撕裂的新時代，成為市民信賴的全民市長，以穩健的力量造就高雄未來。

