許智傑自詡為「高雄最大公約數」 比任何人更有機會贏過柯志恩 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／高雄報導

民進黨高雄市長初選競爭激烈，立委許智傑今（10）日表示，相信自己高雄最大公約數，若選情緊繃、需基層短兵相接，他比任何人都更有機會贏過對手、國民黨立委柯志恩。

日前競選總部成立時，立委賴瑞隆、林岱樺、邱議瑩及多位跨派系議員，還有里長及社團理事長皆親自到場祝福，顯示許智傑在黨內具有高度共識與整合信任，被看好有望成為「全民市長」，為大高雄市民服務。

根據多家具公信力的民調公司最新調查，許智傑支持度穩定維持在前段班，且與其他參選人差距均在誤差範圍內。他笑稱，高雄市長陳其邁知道「小金剛是鋼鐵做的，不是塑膠」，儘管自己起步稍晚，但上升速度最快，就像滾雪球一樣，有信心在最後關頭拔得頭籌。

有地方人士指出，許智傑有別於其他參選人，唯有他出身基層，歷任市民代表、高雄縣議員及鳳山市長，長年深耕地方，擁有堅實的組織與動員基礎。從近2個月的市民見面會觀察，每場皆人潮踴躍，展現深厚在地支持能量與持續服務的態度，是「惦惦做事、足認真、有實力」的典型代表。

在政見方面，許智傑提出「南高屏大生活圈」構想，主張以交通、產業、文化連結南部3都，推動區域均衡發展，並積極拓展高雄國際航線、提高里長津貼、三井百貨進駐鳳山，以及高科大3校合併等重要政策，皆是其率先推動。他指出，這些努力展現高格局與前瞻思維，也證明自己具備「遠見、創意、行動力」。

此外，針對總統賴清德啟動初選「3禁令」並要求公平競爭，許智傑表示，民調顯示自己穩居前2名且差距在誤差範圍內，會繼續努力爭取最後勝利。他說，「我們高雄4位參選人都是君子之爭，公平競爭、初選後團結一致，一起贏得大選，讓高雄更好。」

至於媒體報導「新潮流」人士上月曾找上同為菊系出身的賴瑞隆和他談整合？許智傑回應，「上個月沒有，但過去確實有談過整合問題。」他強調，目前民調接近、差距在誤差範圍內，「我是最大公約數」，若選情緊繃、需基層短兵相接，他比任何人都更有機會贏過柯志恩，也可作為黨內整合重要參考。

照片來源：許智傑辦公室

