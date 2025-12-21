許智傑舉辦鳳山造勢會 自稱是守住高雄最強人選

立委許智傑廿一日下午在捷運鳳山站旁空地舉辦造勢會，許智傑表示，最新民調他現在是「坐二望一」，跟第一名是百分之一的誤差範圍內。（記這吳文欽攝）

立委許智傑廿一日下午在捷運鳳山站旁空地舉辦造勢會，許智傑表示，最新民調他現在是「坐二望一」，跟第一名是百分之一的誤差範圍內。（記這吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

民進黨立委許智傑廿一日下午在捷運鳳山站旁空地舉辦造勢會，許智傑表示，現在最關鍵的時刻，根據最新掌握的民調數據，他現在是「坐二望一」，跟第一名是百分之一的誤差範圍內，翻轉局勢，就成為代表民進黨守住高雄的最強人選。

造勢會開場以影片詳述許智傑曾從年少即展開成績優異與領導風格、重德重道人品的表現，同時直到碩慱士班都是同儕中的佼佼者，接著包括邱志偉、楊曜、李柏毅等立委、及前農業部長陳吉仲，先分別登台致詞力挺，支持群眾最最溫馨的一段，竟是由鳳山區里長聯誼會廣大基層成員，邀大會所有在場一起合唱:你是我的靠山。

廣告 廣告

許智傑在眾多支持者的簇擁陣勢中進場，民眾爭相握手。許智傑表示，希望能延續前輩的施政，讓高雄人更有光榮感，特別是黃仁勳在公開演講盛讚，高雄是世界數位孿生城市的典範。延續其邁市長的強項，許智傑最專業，讓高雄變成臺灣的AI首都。

許智傑強調，為了要達到超過五百萬人口才能成為自給自足的區域經濟體，他將結合高雄、台南、屏東以「南高屏大生活圈」為概念，打造台灣第二大生活圈，致力南臺灣共榮發展。從交通觀光、經濟產業，到城市發展，他都有具體構想。

許智傑造勢會，展現超強接地氣的基層力量，主辦單位指出，七萬人將造勢會場擠得水洩不通，當選聲不絕於耳。