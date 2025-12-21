許智傑萬人造勢！期許打造AI城市 大旗美地區發展溫泉觀光

有意角逐民進黨高雄市長初選提名的立委許智傑（中），21日在高雄鳳山區議會路舉辦大型造勢。（任義宇攝）

有意角逐民進黨高雄市長初選提名的立委許智傑，21日在高雄鳳山區議會路舉辦大型造勢，前農業部長陳吉仲、立法委員邱志偉、李柏毅、楊曜、高市議長康裕成以及多名高市議員等人前來情義相挺；許智傑說，若他當選高雄市長，將致力延續政策，將高雄發展成全AI城市，創立「AI小秘書」，強化交通航空、打造大旗美地區溫泉觀光。

許智傑說，高雄目前已經有數位孿生城市的基礎，若他當選高雄市長，他將設置專屬高雄的APP「AI小秘書」，用虛擬模型串聯高雄的山川、房屋、道路、紅綠燈、路燈、水電、瓦斯管線等，把高雄城市數位化。另外也將推育兒津貼補助、65歲以上長者注射皮蛇免費等。

由於AI軟體應用需要大量人才，許智傑將串聯高雄各大學成立AI人才培訓基地，創造工作機會，讓年輕人可以在家鄉上班。

交通部分，他認為南台灣應該要共同發展，他希望能串連周邊縣市，打造南部版五楊高架，並設立24小時無宵禁機場，以及高雄來回桃園的接駁機；高雄捷運往北延伸串接台南、往南串接屏東，希望能建立南部地區500萬人口經濟體，確保產業運輸與通勤順暢。

針對觀光部分，許智傑也提及，大旗美地區可發展溫泉觀光特區，吸引觀光人潮，另他也將致力強化東高雄醫療發展。

邱志偉致詞表示，他想跟高雄市民推薦推動高雄進步的許智傑，過去20年來陳菊、陳其邁市長帶動高雄轉型成AI科技城市，未來高雄要繼續進步，就要有好的人選延續優質市政。

陳吉仲致詞則表示，他肯定同為基層出生的許智傑，因為過去他在中央農業部期間，許智傑與他都是最支持農民，爭取農民退休金、農業保險提升農民福利，也為農民爭取預算，守住口蹄疫，「反觀藍營把8成農產品都賣給中國，還被惡意禁止進口，讓農民受害」，而現在在許智傑爭取下，打通世界通路，把高雄優質農產品賣到日本、韓國、甚至歐洲等行銷全世界。

