許智傑號召「Lucky 7」立委 推南高屏500萬人生活圈拚南部共榮
【警政時報 蔡宗武／高雄報導】為推動南台灣區域經濟共榮、翻轉長期南北發展失衡，民進黨立委許智傑號召林俊憲、郭國文、邱志偉、鍾佳濱、徐富癸、伍麗華等「南高屏Lucky 7」立委，今（29）日在立法院共同召開「南高屏大生活圈 區域經濟共榮發展」記者會。七位立委宣示將聯手爭取中央資源，從交通建設、金融服務、科技產業、觀光行銷、農業經濟、雙語教育等面向著手，打造「南高屏500萬人口區域經濟體」，成為台灣第二大生活圈，讓南台灣成為國家發展新引擎。
許智傑指出，南高屏合計人口約540萬人——高雄270萬、台南190萬、屏東80萬，已具備形成完整經濟圈的條件。他說，依據學術定義，約500萬人口的區域能支撐多層次產業結構、形成穩定內需市場，吸引投資與消費，並支撐交通、醫療、教育等基礎設施發展。新加坡、大阪、雪梨、芝加哥等國際城市皆以相似人口規模成為世界級都會，南高屏也具備同等潛力。
他強調，南部擁有科技業、農業、觀光及港口物流等產業基礎，文化多元、勞動力完整，若中央願正視南部需求、減少「以台北為中心」的思維，南高屏有能力發展成獨立且自給自足的區域經濟體。
在記者會上，「Lucky 7」立委共同倡議爭取南台灣設立「24小時國際機場」。目前南部機場仍面臨宵禁、長程航線不足、貨運能量受限與航站老舊等問題，限制整體發展。不過在南部立委努力下，目前已恢復飛航33處國際航點、每週398班次，航點恢復率達89%、航班數達108%，恢復至疫情前水準。
林俊憲表示，疫情後旅客熱切期待國際航線復航，他已推動台南直飛熊本與沖繩航線，未來將拓展更多航點，並改善機場設施，與高雄機場形成互補網絡。郭國文補充，年底起台南可望直飛日本，未來將持續爭取多元航線。
邱志偉則指出，應爭取「新飛機、多航班、長航程」，政府需提供誘因，讓南部航空更具競爭力；伍麗華表示，若高雄能建構24小時國際機場，將成為南高屏及南島文化對外交流的重要樞紐。
許智傑進一步表示，目前高雄機場已有客運快線連結台南與墾丁，若未來捷運紅線能延伸至台南、屏東，整體南部生活圈將更加緊密；鍾佳濱也建議政府應分散空運貨運量，儘早在南部規劃國際貨運機場。徐富癸則提出，屏東恆春機場具發展季節包機潛力，應強化現有機場角色並爭取直飛航線。
七位立委強調，南部有條件、有實力打造屬於自己的經濟生活圈，呼籲中央從政策面與資源分配上給予支持，讓「南高屏共榮」不再只是口號。
