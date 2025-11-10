許智傑被評為「高雄最大公約數」 民調穩居前段班拚市長勝選

民進黨立委許智傑被多家媒體評為「高雄最大公約數」，在綠營內部擁有高度整合力，也獲得跨黨派人士肯定。向來以親和力與服務熱忱著稱的他，長年深耕地方、積極跨界合作，不僅綠營支持者力挺，藍營地方人士亦對其讚譽有加，展現出罕見的「超越顏色」魅力。

日前許智傑競選總部成立，現場星光熠熠，立委賴瑞隆、林岱樺、邱議瑩等黨內重量級人物及多位議員、里長、社團理事長到場站台，顯示他不僅凝聚黨內共識，更獲得基層廣泛信任，被視為最具全民性與包容度的候選人之一。

廣告 廣告

↑圖說：許智傑以好人緣著稱，在高雄政壇藍綠跨黨派都有好評，且民調穩定在前段班，被多家媒體評為「高雄最大公約數」。（圖片來源：許智傑辦公室提供）

根據近期多家具公信力的民調結果，許智傑支持度穩定維持在前段班，差距均在誤差範圍內。黨內人士指出，儘管他起跑稍晚，但氣勢明顯上升，是目前成長速度最快的參選人之一。市長陳其邁更形容他是「鋼鐵打造的小金剛」，肯定其堅毅與穩健特質。

地方觀察人士分析，許智傑的優勢在於紮實的基層歷練。從市民代表、高雄縣議員到鳳山市長，政治路徑完整且貼近民意。他的見面會場場爆滿，展現長期深耕地方的組織動能與民眾支持。

在政績方面，許智傑推動多項具體建設成果，包括促成高雄國際航線拓展、提高里長津貼、協助三井百貨鳳山落腳及推進高雄科技大學三校合併，均被地方視為高效推手。他並與南部七位立委組成「Lucky 7」團隊，聯合倡議「南高屏大生活圈」，積極爭取重大建設與資源平衡，展現具遠見與行動力的政治風格。

許智傑強調，自己始終秉持「惦惦做事、腳踏實地」的態度，期盼以實幹精神帶領高雄向前邁進，打造一座更包容、更幸福的城市。

更多品觀點報導

高雄福華偏鄉送愛到桃源 五星主廚午餐與生態教育開啟永續行動新旅程

高雄「一日農夫體驗趣」台北旅展亮相 茶香果香帶出南國慢旅魅力

