許智傑記者會只邀憲 陳亭妃：別想太多

爭取代表民進黨參選高雄市長的民進黨立委許智傑，7日邀請另6名同黨立委合推「南高屏500萬人口區域經濟體」政策，但邀請參加台南市長初選的林俊憲、未邀陳亭妃，引發關注。許智傑強調與會立委都是平時對「南高屏區域經濟」有討論與共識，並無特別政治考量；陳亭妃回應，再2個月就要初選，各自爭取支持，「不用想那麼多」。

綠委許智傑、林俊憲、郭國文、邱志偉、鍾佳濱、徐富癸、伍麗華昨在立法院舉行「南高屏500萬人口區域經濟體」政策記者會，陳亭妃也在立院舉辦系列形象影片發表會，由於林俊憲、陳亭妃皆積極投入台南市長黨內初選，互別苗頭意味濃厚。

由於許智傑主辦的記者會找了林俊憲，卻未邀陳亭妃，被揣測表態「挺憲」，許表示，出席的立委平時都對「南高屏區域經濟」有討論與共識，大家針對區域經濟共榮發展共同倡議，希望將來南高屏組成類似北北基桃概念的大生活圈。

他指出，不管科技、農業、教育、交通等議題，南高屏都可一起努力、共同發展，台南、高雄、屏東加起來500萬人，正好是區域經濟體規模，昨記者會是自然而然形成的因緣，沒有特別政治考量。

陳亭妃則直言「不用想這麼多」，剩2個多月就要比初選民調，每個競爭者一定會在這個關鍵時刻，用自己想要的方式呈現給大家，不要有太多揣測，讓大家用最和平、最能讓人民放心的方式完成初選。

陳亭妃表示，她的重點是要讓台南市民看到她可以給大家什麼期待、期許與信任，未來這2個月，會利用國會工作時的關鍵空檔時間，讓人民更清楚了解她的理念。