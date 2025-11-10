許智傑談初選布局：堅持公平競爭 呼籲團結勝選讓高雄更好

【警政時報 蔡宗武／高雄報導】面對民進黨內高雄市長初選局勢日趨激烈，立法委員許智傑近日接受媒體訪問時，針對總統賴清德所祭出的「三禁令」與相關政治議題表態。他強調，黨內初選應以「君子之爭、公平競爭」為原則，並表示自己在多份具公信力的民調中穩居前二名，有信心在公平的競爭下贏得最後勝利，攜手其他參選同志共同守護高雄、打造更好的城市未來。

初選民調逼近誤差範圍 許智傑喊話「公平競爭、團結勝選」。〈圖／記者蔡宗武翻攝〉

許智傑指出，過去兩個月間，不論是各大民調公司或地方觀察數據顯示，他的支持度皆名列前茅，且在誤差範圍內與其他參選人相當接近。他認為，這代表基層民意對他長期深耕地方的肯定，也顯示民眾對其推動高雄發展的信任。他強調：「我們四位參選人都是君子之爭，大家都希望高雄更好。即便初選有競爭，最終也會團結一致，共同贏得大選。」

另有針對媒體提問「支持柯志恩是否等於支持鄭麗文路線」，許智傑語氣堅定地表示，兩者確有不同，但鄭麗文曾公開主張「我們都是中國人」的紅統立場，這樣的政治取向與高雄主流民意背道而馳。他呼籲柯志恩應該勇敢表態，清楚向社會說明立場，「希望她能大聲說出：我們都是台灣人。」許智傑強調，政治人物應有清楚的國家認同與價值選擇，不能模糊立場、搖擺不定。

至於外界關心的黨內整合傳聞，有媒體報導指出，新潮流系統曾有意促成同為「菊系出身」的賴瑞隆與許智傑進行整合。對此，許智傑澄清，「上個月並沒有這樣的會談，但過去確實有討論過整合的想法。」他分析，若初選結果接近、選情緊繃時，必須考量誰能在基層戰力上更具競爭力。他坦言：「我在地方的耕耘時間長、組織紮實，若需要基層短兵相接拼搏，我確實比瑞隆更有機會贏過柯志恩，這也是許多人評估整合時的重要參考。」

許智傑最後重申，民進黨的力量來自團結與人民的信任，他會以正向、積極的態度迎接初選挑戰，並以具體政見與行動回應市民期待。他表示，「不論結果如何，我們都會一起前進，讓高雄的光榮不只延續，更要再創高峰。」

