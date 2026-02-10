許智傑贈鞋披戰袍力挺 蘇致榮登記初選喊出「鳳山意識」

蘇致榮(右)在許智傑(左)陪同下，正式完成議員初選登記。 圖：蘇致榮競選辦公室/提供

[Newtalk新聞] 民進黨高雄市鳳山區議員參選人蘇致榮，今(10)日在立委「高雄小金剛」許智傑陪同下，前往民進黨高雄市黨部正式完成初選登記。為勉勵蘇致榮勤跑基層，許智傑現場特別蹲下致贈一雙全新運動鞋，並親手為他披上競選戰袍。蘇致榮當場承諾「這雙新鞋我會走到破為止，這件戰袍也將流滿為鳳山打拚的汗水。」

許智傑表示，蘇致榮是土生土長的鳳山子弟，也是他在這次初選中「唯一指名推薦」的人選。這段時間以來，蘇致榮跟著他在大街小巷穿梭，舊鞋的鞋底都已經「磨平」，這份對服務鄉親的執著讓他深受感動。因此，今天特別準備一雙好走的新鞋送給阿榮，象徵將服務鳳山的重擔交付給這位「在地兄弟」，希望他換上新鞋繼續跑、繼續拚，做一個隨時讓鄉親找得到人的民代。

除了獲得立委強力背書，蘇致榮更具備紮實的行政歷練。曾任高雄市長陳其邁秘書的他，在市府核心團隊接受過最嚴格的「緊緊緊」磨練。蘇致榮特別要喊出獨樹一格的「鳳山意識」。他解釋，所謂的「鳳山意識」不僅是情感上的在地認同，更是「解決問題的實戰能力」。

蘇致榮強調，身為在地長大的「鳳山囝仔」，他對大街小巷瞭若指掌，完全「不用看導航」；而身為陳其邁的幕僚，他更深知市府運作邏輯與預算爭取眉角。他指出，鳳山正處於轉型關鍵期，需要的是一位能無縫接軌、立刻上手的即戰力，「鳳山人解決鳳山事，靠的不只是熱情，更要靠懂門道、有經驗的專業團隊。」

完成登記後，蘇致榮感性地說，「鳳山是我唯一的家，這裡的一磚一瓦都有我對家鄉的情感。」他向鳳山鄉親喊話，民進黨市議員初選民調將於3月2日至4月10日舉行，懇請大家給予最在地、最勤勞的蘇致榮機會，接到電話民調請唯一支持蘇致榮。

