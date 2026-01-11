許智傑走進市場拜託支持 相信有很大機會可贏勝利

民進黨立委許智傑十一日一早走進岡山文賢市場與路竹菜市場向選民拜託支持。（許智傑辦公室提供）

記者吳文欽／高雄報導

民進黨立委許智傑十一日一走進岡山文賢市場與路竹菜市場向選民拜託支持，他指出，電話民調十二日就要開始了，他有很大的機會可以贏得最後勝利。

許智傑一早與立委邱志偉、市議會的好戰友陳明澤議員，以及議員參選人蔡秉璁等人，一同走進岡山文賢市場與路竹菜市場，大家給他的熱情和鼓勵，真的讓他深受感動！

市場裡的阿姨緊握著許智傑的手說：「智傑，這幾年高雄的進步我們都看在眼裡，你要加油！」 賣菜的大哥大聲吆喝：「初選民調，我一定顧電話等你！」讓許智傑感受的到大家對他有多大的寄託跟信任。

許智傑指出，岡山是北高雄產業廊帶的關鍵，他主張打造北高雄科技副都心，除了交通與生活升級，更要爭取台積電一奈米進駐，串聯路竹、橋頭、楠梓的高科技S廊帶，讓高雄領航國際。

許智傑強調，這次他展現的不只是個人的衝刺，更是大團結的氣勢，感謝好兄弟邱志偉的支持，他們將攜手為北高雄來打拼。「最後一哩路，我們一起走！」