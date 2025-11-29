許智傑辦楠梓見面會 盼為年輕世代來努力

立委許智傑29日在楠梓區高雄地區農特產品直銷推廣園區舉辦市民見面會，吸引超過二千市民到場力挺。（許智傑辦公室提供）

記者吳文欽／高雄報導

民進黨立委許智傑廿九日在楠梓區高雄地區農特產品直銷推廣園區舉辦市民見面會，吸引超過二千市民到場力挺，許智傑強調，他希望能夠為高雄的年輕世代來努力，打造AI人才培育的基地是他接下來要努力的方向。

許智傑指出，北高雄是南高屏發展半導體S廊帶非常重要的地方，高雄也正在轉型成為智慧城市，他希望不僅會積極協助各大廠進駐高雄、投資高雄，更希望能夠為高雄的年輕世代來努力，因此打造AI人才培育的基地是接下來要努力的方向。

許智傑提到，包含爭取台鐵台積電站讓未來交通服務上的可以更加便利、楠梓百慕達的迷航問題也即將在明年可以逐漸解決、左營高鐵成功爭取月台可直達高雄捷運，不用再繞道轉乘、建構AI人才培訓基地，讓高科技人才不用北漂，未來可以留在家鄉就業等等，左楠地區逐漸改變。

許智傑表示，感謝今天所有市民好友們在這邊給他鼓勵和掌聲，距離民調倒數不到五十天，相信他最後一定可以贏得最後的勝利。

議長康裕成到場提到，許智傑是她在台大的學弟，台大人一定挺台大人，而許智傑在地方上的服務、口碑都是有口皆碑、大家都豎起打拇指，許智傑也是在地方上跑很勤的一位民意代表。

康裕成表示，許智傑願意傾聽基層聲音，是一步步解決問題的代議士，對民眾的心聲、福利上的爭取都是親力親為，他未來若擔任市長，一定是位最傾聽民眾想法並且最有執行力的市長。

包括立委李柏毅、邱志偉、高雄市議長康裕成、議員邱俊憲、林智鴻、黃文志、張勝富、簡煥宗、何權峰、郭建盟、黃飛鳳議員團隊等跨派系議員、議員參選人尹立、張以理、黃偵琳、郭原甫、薛兆基等都齊聚站台贊聲，還有高雄市地區農會理事長李清讚與眾多里長到場。

