許智傑辦路竹政策說明會 擘劃北高雄智慧產業新願景

立委許智傑卅日於路竹天后宮舉辦市民見說明會，超過二千名支持者熱情力挺。（許智傑辦公室提供）

記者吳文欽／高雄報導

民進黨立委許智傑卅日於路竹天后宮舉辦市民見說明會，超過二千名支持者熱情力挺。許智傑強調，將以智慧產業結合便捷生活圈，全力打造宜居宜業的北高雄新氣象。

許智傑表示，路竹科學園區與周邊的科技產業是高雄經濟發展的火車頭，在高雄轉型智慧城市的現階段，未來必須更加協助產業輔導、以及推動南高屏半導體S廊帶的落地，期盼從路竹開始，打造北高雄成為智慧產業生態系的重要核心。

許智傑指出，人才培育以及交通路網的建設都是未來非常重要且不可或缺的一環，除了結合高雄學園的七校九校區與產業媒合產學合作、打造南臺灣的智慧科技人才培訓基地，讓年輕人不僅可以在家鄉就讀還能夠在家鄉就業，並可確保產業發展與人才需求上的同步。

從交通擘畫上，許智傑表示，行的便利是提升市民生活品質的關鍵也是增加半導體科技大廠願意落腳高雄的重要誘因，從捷運紅線延伸到路竹甚至未來銜接臺南、爭取台鐵台積電站、拓寬國道一號從六線道為八線道等等，逐漸將北高雄的交通網絡建構出來，打造便捷有感的路竹交通圈。

許智傑強調，未來若是擔任市長，他將會把北高雄的潛力完全釋放出來。未來，他會持續用腳走遍每個角落，將每一份市民的期待，化為實際的建設與政策，讓北高雄的未來智在必得！

包括立委邱志偉、市議員黃明太、邱俊憲、黃文志、何權峰等人，以及高雄市農會理事長楊榮南、鳳山農會總幹事潘建仲、湖內區農會理事長謝朝惠、湖內區農會總幹事曾國順、興達港區漁會總幹事郭展豪、茄萣區農會總幹事楊至穎、梓官區農會總幹事林逸昌、彌陀區農會總幹事劉建德、路竹天后宮主委林景星及來自各區數十位里長都到場支持。