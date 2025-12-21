許智傑造勢大會！萬人湧入會場 笑稱「所有兄弟姐妹都是大咖」

有意角逐民進黨高雄市長初選提名的立委許智傑（前排左二）、澎湖選區民進黨立委楊曜（前排左三）在登台前受訪。（任義宇攝）

有意角逐民進黨高雄市長初選提名的立委許智傑，21日在高雄鳳山區議會路舉辦大型造勢，這也是他備戰以來最大型的一次活動，下午3時許陸續湧入超過萬人，氣勢不輸上月底才剛在同場地辦完政策發表會的邱議瑩；對於前（19）天北捷發生隨機殺人慘案，許智傑表示，台灣應該要更重視品德教育，若他當選高雄市長，教育絕對會是他最重視的一部分。

對於北捷發生隨機殺人案釀4死多人傷，許智傑今天在造勢活動會前聯訪時表示，有一些感慨，以後台灣應該要更重視品德教育，「如果我有機會當市長，會比一般的縣市長更重視品德教育」。

另有關城市發展部分，許智傑說，南高屏澎地區大生活圈要一起發展，今日活動也將向大家說明自己的政見，包括打造AI城市，延續高雄市長陳其邁施政理念，讓高雄成為台灣的AI首都。至於小港機場到桃園機場的「接駁機」進度，他則表示，目前正在努力媒合中，明年下半年有機會促成。

許智傑也感謝好朋友金曲歌后黃妃、金曲歌王翁立友前來會場演出，他說，很多人問他「今天有沒有大咖來助陣？」，他笑回，現場所有兄弟姐妹都是大咖！今天也是他備戰以來辦的最大場造勢，活動開始前半小時會場陸續湧入萬人，他謝謝所有人的捧場。

澎湖選區民進黨立委楊曜也到場助陣，楊曜稱讚許智傑長期關心澎湖事務，跨海幫澎湖做很多事，從社會福利到交通建設都有足跡，澎湖有不少旅外鄉親住在高雄，今天也代表澎湖鄉親來情義相挺許智傑。

