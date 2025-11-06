許智傑首支政策影片出爐 盼率高雄重回世界第三大港

有意爭取2026民進黨高雄市長初選提名的立委許智傑6日端出首支政策牛肉影片，主打從高雄港為出發點，希望帶領高雄重回世界第三大港的榮景。（許智傑提供／洪浩軒高雄傳真）

有意爭取2026民進黨高雄市長初選提名的立委許智傑6日端出首支政策牛肉影片，主打從高雄港為出發點，將港灣搭上AI、5GAIoT技術實現遠端無人化貨櫃裝卸、智慧監控系統提升港口作業效能與安全性，希望帶領高雄重回世界第三大港的榮景。

許智傑推出的首支政策影片以高雄港為主題，他表示，高雄港曾位居世界第三大港，是高雄在經濟發展上的重要基礎，而目前正是高雄轉型智慧城市的重要時刻，所以高雄港也要搭上AI應用這班列車，延續推動利用AI、5GAIoT技術實現遠端無人化貨櫃裝卸、智慧監控系統提升港口作業效能與安全性，將高雄港轉型為「高雄智慧港口」，提升高雄港的貨櫃轉運競爭力。

廣告 廣告

許智傑指出，台灣位在太平洋航線與歐亞航線的交會點，除了重視貨運貨櫃的經濟發展，提升高雄港的貨櫃轉運競爭力之外，高雄港也能成為發展觀光產業的重要關鍵，他們擁有旅運中心能作為國際旅運的重要樞紐，為高雄從空中、海上帶來刺激消費的經濟動能。

【看原文連結】