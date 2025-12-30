許智傑：民調黃金交叉 最快爆發力衝刺初選勝利

▲高雄市長初選白熱化，許智傑：爆發力最強、拚最後勝利。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】民進黨高雄市長初選進入最後倒數階段，立法委員許智傑今（30）日回應媒體詢問，對近期山水公司於12月25日至26日所發布的民調結果表示，所有民調他都會納入參考，目前已進入「黃金交叉」階段，三位參選人並列第一，但許智傑的爆發力最強，上升速度最快，他對最終勝選充滿信心。

談到距離初選民調剩下不到兩週的心情，許智傑表示，掃市場、站路口時都能感受到民眾給予的鼓勵與支持，他強調「民調穩定上升中」，並重申會持續努力，爭取最後勝利。

針對黨內其他候選人邱議瑩近日在媒體茶敘中強調「接棒陳其邁準備好了」的說法，許智傑指出，他與市長陳其邁是老同學，過去在招商三井Lalaport落腳鳳山上樑典禮中，陳市長也曾公開表示，他是能夠承接市政的重要人選。他強調，未來高雄要蛻變為AI首都，他是最能銜接市政、推動發展的傑出選擇。

此外，對於選戰最後階段的廣告策略，許智傑表示，已推出十多支廣告，與其他參選人不同之處在於，廣告內容針對不同區域的需求提出政見，並已獲得許多市民朋友的認同與支持。他表示，將持續思考如何提升各區發展，為高雄進步努力。（圖╱許智傑立委辦公室提供）