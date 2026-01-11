許智傑、邱志偉大岡山聯手出擊！民調前最後衝刺氣勢如虹

【警政時報 蔡宗武／高雄報導】民進黨高雄市長初選民調將於明日（12日）正式展開，選戰進入最後關鍵時刻。立法委員許智傑今日（11日）前往大岡山地區展開衝刺行程，與長期在地深耕的立委邱志偉、市議員陳明澤及議員參選人蔡秉璁合體掃街拜票，以團隊戰力爭取民意支持。許智傑強調，面對城市未來發展，他已做好準備，盼以更完整的在地連線帶領高雄持續前進。



許智傑上午走訪岡山文賢市場與路竹菜市場，與攤商及採買民眾近距離互動，受到鄉親熱情回應。許多民眾主動合影、握手鼓勵，甚至有攤商送上象徵「好彩頭」的蘿蔔祝福。許智傑表示，邱志偉立委與陳明澤議員長期深耕北高雄，此次合體拜票不僅展現對他的支持，更凸顯各區對高雄未來發展方向的共同期待。

下午行程由茄萣金鑾宮誓師出發，車隊行經茄萣、梓官、岡山、橋頭、湖內、路竹等六區。沿途支持者踴躍出現在街頭揮手致意，鞭炮聲和加油聲不斷。他站在競選車上持續向民眾揮手回應，以親和力與強烈企圖心展現初選必勝態勢。

許智傑表示，大岡山地區鄉親展現高度熱情，他對初選勝出具有十足信心。他提出「接軌國際、AI領航」的城市願景，並強調從政27年始終兢兢業業。此次參選市長，是希望延續陳其邁市長推動的智慧城市成果，推進AI產業轉型，創造更多在地機會，讓青年學子不必為求發展而北漂。

隨著初選進入倒數24小時，民進黨高雄市長初選民調將自1月12日至1月17日進行。許智傑呼籲鄉親把握關鍵時刻，接到民調電話時堅定表態：「唯一支持許智傑！」讓他能代表民進黨爭取市民託付，持續為高雄打拚，帶領城市邁向更具競爭力的國際舞台。

