許智傑、邱議瑩回應！高雄綠營初選民調曝光 排名竟是？

即時中心／温芸萱、魏熙芸報導

民進黨高雄市長初選競爭激烈，根據最新民調，4位立委支持度呈現拉鋸。對比國民黨立委柯志恩的對比式民調中，邱、賴、許三人支持度皆在50%左右；林岱樺則為43.3%。對此，許智傑表示，近來多份民調他都「坐二望一」，對最後勝利充滿信心；邱議瑩則提到，所有民調她都會參考，一定會奮戰到初選那天。

民進黨高雄市長初選戰況越來越白熱化，《上報》今天公布委託《雨晴指標》公司於11月24日至26日所做的最新民調，4位民進黨立委的對比式成績全部出爐，呈現膠著局面。其中，邱議瑩以51.9%小幅領先，雖然排在第一，但與賴瑞隆、許智傑的差距都在2%誤差範圍內，可說是任何一位都有機會。

民調顯示，在「對比柯志恩」的配對中，邱議瑩51.9%比柯志恩23.7%；賴瑞隆50.4%對23.1%；許智傑50%對23.7%；林岱樺則是43.3%對19.6%。不過4人之中，林岱樺的未表態比例最高，來到37.1%，也反映這場初選還有不少空間未被明確表態者填滿。

對此，許智傑表示，最近幾份比較知名的民調，他都「坐二望一」，差距都在誤差範圍內。他也笑說，其他民調公司也會納入參考，雖然他大動作最慢，但上升最快，兄弟爬山，各自努力，他有信心贏得最後勝利。

而目前民調第一的邱議瑩則說，她會參考每份民調，並即時調整策略和腳步，一定會奮戰到初選那天。

民進黨立委邱議瑩。（圖／邱議瑩立委提供）

民進黨立委許智傑。（圖／許智傑立委提供）

