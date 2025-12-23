許朝宗獲國家工藝成就獎（3） (圖)
國立台灣工藝研究發展中心23日在台灣藝術教育館舉行「2025台灣工藝頒獎典禮」，資深工藝師許朝宗（左）獲選為今年「國家工藝成就獎」得主，他領獎後露出開心笑容，向與會來賓致意。
中央社記者裴禛攝 114年12月23日
