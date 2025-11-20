許樂聽奧女子百公尺跨欄奪銀 桌球男雙奪2銅

6號跑道的許樂，在比賽中一路與3號跑道的匈牙利選手不分軒輊，可惜最後仍以0.13秒之差，屈居銀牌，這也是台灣本屆聽奧的第3面獎牌。雖然無法衛冕，但許樂對這次的表現相當滿意。

聽奧100公尺跨欄銀牌許樂表示，「這是我一年半來第一次、從受傷一年半後第一次跨欄，所以真的也非常驚喜。」

聽奧田徑教練王建畯說：「受傷之後也恢復到9成了，也慢慢希望我們可以得到更好的成績。」

雖然很開心，不過許樂坦承，前一次起跑選手犯規，對她造成一定影響。

廣告 廣告

聽奧100公尺跨欄銀牌許樂說：「它又不像100公尺、200公尺這樣，我們出去後被緊急煞車時，是有撞到欄架的，所以其實心理的衝擊也會滿大。」

另外桌球男雙部分，楊榮宗、王顗翔，以及郭岳東盧仕杰兩組選手、雙雙闖進四強，不過最後都不敵中國組合，拿下2面銅牌，賴清德總統也拍賀電，恭賀桌球隊的優異表現。

公視記者牛暄文報導，「這裡是田徑場館，日本政府邀請許多學生來這裡加油，而且他們都知道不能用鼓掌，而是要揮手幫選手打氣。」

現場工作人員也舉牌指導，教學生如何正確支持聽障選手。

日本聾人民眾森本有加表示，「很多聽人都不知道有聽障奧運，知道的人很少，大多只知道奧運、帕奧，對聽奧不熟悉，但現在知道的人變多了。」

看臺上的觀眾熱情加油，場上的選手也全力以赴。

更多公視新聞網報導

東京聽奧添第三面獎牌 100公尺跨欄許樂摘銀牌

東京聽奧網球男單傳捷報 王俊偉擊敗印度選手

東京聽奧定向越野2賽事 我奪第4獲隊史最佳紀錄

