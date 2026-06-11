許淑華出席復康巴士捐贈落淚 談連任提名稱尊重黨中央

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南投縣長許淑華11日出席企業捐贈復康巴士儀式提到孝順長輩話題時忍不住落淚。（南投縣府提供／劉慧茹南投傳真）

南投縣長許淑華11日出席企業捐贈復康巴士儀式。由於仍在服喪期間，當聽到捐贈者分享陪伴母親走完人生最後一程的感人經歷時，她一度哽咽落淚。會後媒體詢問近日國民黨主席鄭麗文表示，將於中常會提名首波連任縣市長名單，部分縣市長認為可延後再啟動選舉布局，許淑華則表示，尊重黨中央的決定。

國民黨預計於7月1日中常會優先提名首波連任縣市長人選，包括基隆市、台北市、桃園市、南投縣、苗栗縣及連江縣等地現任首長。外傳部分縣市長不希望過早進入選戰狀態，對此，許淑華表示，完全配合黨中央安排。

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許淑華說，尋求連任的縣市長仍有許多政務工作持續推動中，一切按部就班即可，不一定需要太早完成提名。不過，國民黨全國黨代表大會訂於7月25日舉行，相關提名作業本來就應在全代會前完成。她表示，「我個人完全配合黨部運作。」並認為既然將提名時程訂在該日期，黨中央必然有整體選戰布局考量，包括跨縣市聯合造勢等規畫。

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