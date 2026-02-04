許淑華出席農民節表彰大會肯定農會成果 持續力挺農業升級與農民權益

許淑華縣長出席農民節表彰大會，公開頒獎表揚水里鄉郡坑家政班。(記者蔡榮宗攝)

南投縣長許淑華四日分別前往集集鎮、水里鄉及信義鄉，參加各農會辦理的農民節表彰大會，向辛勤付出的農民朋友致上最高敬意，許縣長除頒獎表揚優秀模範農民、共同運銷與產銷班績優人員外，也肯定各級農會在農產行銷、品質管理及產業升級上的努力與成果，逐漸打出品牌和名聲，讓南投農特產品在全國市場更具競爭力。

許縣長首先參加集集鎮農會農民節表彰大會，許縣長肯定集集鎮農會近年來的營運績效表現越來越好，尤其在火龍果、香蕉等作物品質管理上的亮眼表現，率先推動火龍果產銷履歷認證及多元評鑑制度，有效提升消費者信心，讓南投農產品在全國市場具高度競爭力。

而在水里農會時，許縣長則公開頒獎表揚水里鄉郡坑家政班，榮獲農業部一一四年特色家政班「人之美」殊榮，家政班更成立地方首支女性鑼鼓隊，將民間藝術融入家政教育，充分展現農會在婦女培力與社區發展上的深厚能量。

許縣長最後則是前往信義鄉農會梅子夢工廠出席頒獎表揚餐會，她特別肯定信義農會在艱困環境中穩健經營成長，輔導農民及服務社會大眾，開發多元化的創新產品，結合地方產業行銷展售，不僅信用部維持良好等級，在共同運銷量能上更躍升為全國第2，成為國內重要蔬果供應地，且拍賣價格屢創高價，年度運銷金額也突破5億元。

許縣長表示，信義鄉農會積極推動梅子再製加工，透過蒸餾技術打造多元產品，其中「柔水」獲得全國唯一的釀造組特金獎；「長老說話」及「馬拉桑烏梅酒」則分別獲得蒸餾類及再製類金牌獎殊榮，有助提升農產加工產品附加價值，穩定在地農民收益，建立信義鄉農業的品牌形象，實為全國各農會的模範標竿。

許縣長指出，南投農特產品多元且具發展潛力，更需要縣政府、縣農會與各鄉鎮市農會密切合作，縣府近年持續補助農機設備、推動各項輔導計畫，今年度更編列逾8,000萬元預算，全力支持農業發展，讓農民朋友實質受惠，穩定臺灣農業供給體系。

而針對近期國際關稅議題，許縣長也呼籲中央農業主管機關，面對美國農產品採購談判，務必兼顧國內農業承受能力，採取總量管制並維持必要關稅措施，以避免對臺灣農業及農民收入造成衝擊。

最後，縣長再次祝福所有農民朋友農民節快樂，並誠摯邀請全國民眾春節期間多來南投走春，選購在地優質農特產品，以實際行動支持臺灣農業，共同為農民打開更寬廣的市場。