許淑華出席農民節表彰大會肯定農會成果 持續力挺農業升級與農民權益
【記者 謝雅情／南投 報導】縣長許淑華4日分別前往集集鎮、水里鄉及信義鄉，參加各農會辦理的農民節表彰大會，向辛勤付出的農民朋友致上最高敬意，許縣長除頒獎表揚優秀模範農民、共同運銷與產銷班績優人員外，也肯定各級農會在農產行銷、品質管理及產業升級上的努力與成果，逐漸打出品牌和名聲，讓南投農特產品在全國市場更具競爭力。
許縣長首先參加集集鎮農會農民節表彰大會，許縣長肯定集集鎮農會近年來的營運績效表現越來越好，尤其在火龍果、香蕉等作物品質管理上的亮眼表現，率先推動火龍果產銷履歷認證及多元評鑑制度，有效提升消費者信心，讓南投農產品在全國市場具高度競爭力。
而在水里農會時，許縣長則公開頒獎表揚水里鄉郡坑家政班，榮獲農業部114年特色家政班「人之美」殊榮，家政班更成立地方首支女性鑼鼓隊，將民間藝術融入家政教育，充分展現農會在婦女培力與社區發展上的深厚能量。
許縣長最後則是前往信義鄉農會梅子夢工廠出席頒獎表揚餐會，她特別肯定信義農會在艱困環境中穩健經營成長，輔導農民及服務社會大眾，開發多元化的創新產品，結合地方產業行銷展售，不僅信用部維持良好等級，在共同運銷量能上更躍升為全國第2，成為國內重要蔬果供應地，且拍賣價格屢創高價，年度運銷金額也突破5億元。
許縣長表示，信義鄉農會積極推動梅子再製加工，透過蒸餾技術打造多元產品，其中「柔水」獲得全國唯一的釀造組特金獎；「長老說話」及「馬拉桑烏梅酒」則分別獲得蒸餾類及再製類金牌獎殊榮，有助提升農產加工產品附加價值，穩定在地農民收益，建立信義鄉農業的品牌形象，實為全國各農會的模範標竿。
許縣長指出，南投農特產品多元且具發展潛力，更需要縣政府、縣農會與各鄉鎮市農會密切合作，縣府近年持續補助農機設備、推動各項輔導計畫，今年度更編列逾8,000萬元預算，全力支持農業發展，讓農民朋友實質受惠，穩定臺灣農業供給體系。
而針對近期國際關稅議題，許縣長也呼籲中央農業主管機關，面對美國農產品採購談判，務必兼顧國內農業承受能力，採取總量管制並維持必要關稅措施，以避免對臺灣農業及農民收入造成衝擊。
最後，縣長再次祝福所有農民朋友農民節快樂，並誠摯邀請全國民眾春節期間多來南投走春，選購在地優質農特產品，以實際行動支持臺灣農業，共同為農民打開更寬廣的市場。（照片記者謝雅情翻攝）
其他人也在看
2026全台TOP 13年貨大街總整理 台北迪化街、台中天津路、新化老街、高雄三鳳中街、屏東內埔年街活動資訊一次看！
今年農曆春節連假自2/14～2/22，共有9天的假期，全台各地紛紛推出年貨大街方便大家採買，在這裡可聽到叫賣聲此起彼落，充滿濃濃年味的氣氛。無論南北乾貨、糖果零食還是年菜食材，都可以在這裡找到，有的還結合消費抽獎、抓紅包、表演節目等一系列活動，是春節採買必去的地方。
書法迎新春 佳里奇美醫院展現失智照護成果
台南佳里奇美醫院今天（2日）舉辦書法揮毫贈春聯活動，為院區帶來迎新春的歡樂氛圍，並呈現「睿智學堂」及日照中心推動失智、長者照護的成果，院長田宇峯為3位照顧者獻花感謝，提醒民眾注意失智症的照護。因應超高齡社會來臨，佳里奇美醫院配合政府長照3.0政策，在佳里區設立日間照顧中心，並在西港、佳里、將軍與學甲
2026台北國際動漫節懶人包：門票價格、攤位平面圖、簽名會時間一次看
寒假動漫盛會第14屆「台北國際動漫節」於2026年2月5日至9日在南港展覽館一館盛大展出！在新春期間，為粉絲們帶來最精采的活動、最多元豐富的展出內容！ Yahoo奇摩遊戲編輯這次也整理了懶人包，內容涵蓋展覽地點、門票購票資訊、參展廠商與重點遊戲、現場活動亮點、展場平面圖等詳細資訊，隨著時間進行更新。趕快先了解活動重點，在展覽開始前做好準備，讓你的 TICA 之旅更加順暢！
縮短偏鄉醫療距離 臺灣防盲基金會攜手醫療團隊前進那瑪夏
【健康醫療網／記者陳靖安報導】為縮短醫療偏鄉差距，守護山區部落居民的視力健康，臺灣防盲基金會於1月31日(六)攜手高醫後醫偏鄉服務隊，前往那瑪夏地區提供義診服務。本次眼科義診的部份由臺灣防盲基金會董事長蔡瑞芳醫師親力親為率隊，帶領倡議大使劉亭廷一同投入志工行列，將眼科檢查儀器與專業人力帶入山林，為當地原鄉長者與孩童提供視力篩檢服務，以實際行動回應偏鄉醫療可近性的需求。 （圖說：臺灣防盲基金會倡議大使劉亭廷擔任志工協助義診進行。） 防盲基金會深入那瑪夏 守護偏鄉視力健康 高雄那瑪夏因地理位置偏遠，居民就醫往返路程動輒數小時，事實上，部分視力受損狀況若能及早發現並接受適當處置，有機會延緩或避免惡化，卻常因醫療可近性不足而延誤醫治。臺灣防盲基金會董事長蔡瑞芳醫師表示：「居民出不來，我們就帶著醫生走進去。」因此號召志工醫師、驗光師、藥師...等專業團隊，一步一腳印一起走進部落，希望讓更多人獲得基本的視力檢查與照護建議。 現場有位李先生拄著拐杖前來檢查眼睛，因長期視力模糊影響生活，希望透過義診了解眼睛狀況。經現場醫師初步評估後，建議他後續轉介至醫療院所進一步追蹤。義診當天，團隊也依檢查結果提供基
馬如龍49歲兒死因出爐！家屬無意見 親姊悲嘆：都是意外
【緯來新聞網】資深藝人馬如龍2019年離世，他的49歲兒子黃人龍本月2日在家中跌倒後昏迷，送醫搶救不
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
不想再忍2小時通勤和耳鳴！她「裸離」反而存錢更快：找回健康、回鄉不再是犧牲選項｜好宅報報
都市化造成工作機會高度集中，但薪資成長速度，卻遠遠追不上房租與生活成本的上漲，對越來越多年輕世代來說，留在城市不再等同於累積未來，更多時候只是被迫成為社畜。今年30歲的育苹，北上進入醫療體系工作，雖暫居親戚家，免額外負擔房租，但高壓的生活節奏讓健康亮紅燈、只能選擇裸離；直到返鄉回到社區工作，才深刻體悟到，真正改變生活品質的並非收入的絕對高低，而是工作、居住與生活成本之間能否達成平衡。
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
大S揭幕儀式完成！具俊曄癡心守墓1年「突爆回韓國」 關鍵主因曝光
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。而農曆春節即將到來，外界關心守墓大S一年的具俊曄，過年怎麼過？據了解，在這個家家團聚的重要節日，他留在台灣機率不大，很有可能返回韓國，陪媽媽和姊姊一起過年。蔡維歆
張忠謀坐輪椅與黃仁勳餐敘 遭酸「富可敵國又怎樣？」許美華怒批：無知到可笑
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導輝達執行長黃仁勳上月29日訪台，除參加輝達台灣公司尾牙外，也與台積電創辦人張忠謀見面餐敘，兩人在粵式餐廳「榕居」共進...
具俊曄授權「完整還原」大S生前搶救時間線：永遠不要忘記她
藝人大S（徐熙媛）2025年病逝，享年48歲，逝世滿一周年，除了丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像、近期正式揭幕，南韓節目《名人生老病死的秘密》也首度完整還原了大S病逝前幾日的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是由具俊曄授權，為的是希望所有愛大S的人，請永遠不要忘記她。
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
下班衝一波！威力彩狂飆9.7億 神明點名「4生肖、星座」財星爆衝
頭獎一路累積、彩金衝破天花板，威力彩再度點燃全民追夢熱潮。隨著頭獎持續槓龜，獎金飆升至9.7億元，不少民眾躍躍欲試，命理圈也掀起討論熱度，直指部分生肖與星座正逢財運高峰期。威力彩上期開獎，貳獎共開出4注，每注各得1344萬1113元，分別獎落台北市、桃園市及花蓮縣，但頭獎依舊從缺，已連續28期未開出，累積彩金推升至上看9.7億元，再度成為話題焦點。林宜君
WBC/「台灣殺手」今永昇太落選日本隊！日媒點名最大遺珠
日本武士隊今（4）日正式公布30人名單，效力紅襪隊的外野手吉田正尚壓線入選，成為最後一席人選。不過名單出爐後，日本左投今永昇太意外未獲徵召，成為日媒點名的最大遺珠之一。
追思大S雕像揭幕 親友齊聚但「兒女未現身」家屬說明
（娛樂中心／綜合報導）女星徐熙媛（大S）逝世滿一周年，家屬昨（2）日於新北市金寶山為她揭幕紀念雕像，引發外界高 […]
具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光 秒逼哭他
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
具俊曄休息室淚崩「邊哭邊寫大S名字」 他揭1件事哽咽：淚水再也忍不住
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年2月因病猝逝於日本，消息一出令各界相當不捨，2日是她逝世一週年，當天S家人與演藝圈好友齊聚金寶山...