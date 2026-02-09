許淑華宣布4月1日起長輩健保費縣府出 每人年減近萬元負擔

南投縣65歲以上長輩、原住民55歲以上長輩，4月起健保費由縣政府來負擔。（圖：縣政府提供）

南投縣議會今（9）日通過追加減預算案，縣長許淑華隨即宣布今年4月1日起，南投縣65歲以上長輩及55歲以上原住民的健保費將由縣府全額負擔，全縣預估超過10萬人受惠。

南投縣115年度總預算第一次追加減預算，經縣議會第20屆第19次臨時會審議，今日三讀通過。其中，社會福利部分追加10億9,490萬元，包括老人全民健康保險保險費自付額補助、擴大獨居老人服務及長照2.0整合計畫等，獲得議會支持。

許淑華縣長感謝縣議會通過重要的福利政策預算，南投縣65歲以上的長輩、原住民55歲以上長輩，每人每月健保826元自付額，4月起由縣政府來負擔，目前南投縣符合資格的長輩總共有10萬6,000人。

許縣長強調，南投縣長輩免繳健保費的方式，不排富、也沒有戶籍設立限制，4月1日上路後，縣府將符合資格的戶籍資料送給健保署，由健保署直接勾稽、核對。縣民享有更多社會福利，主要是去年縣府債務全部清還，這樣的福利是許多長輩的期待，也是議員關心的，希望在過年前送給鄉親一個好禮，讓所有長輩健康快樂。

這項措施，預計讓符合資格長輩每年減輕近萬元負擔，子女扶養壓力也可減輕，展現南投縣府推動高齡友善城市的決心。縣府將加速行政作業，確保政策如期實施。縣府社會及勞動局表示，長輩免繳健保費每月826元，是按健保署公告的第六類地區人口保費為上限計算。（張文祿報導）