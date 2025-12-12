許淑華挺張嘉哲連任 綠苦覓選將

國民黨南投縣長許淑華力挺子弟兵張嘉哲蟬聯南投市長，平息黨內想挑戰的雜音。（楊靜茹攝）

南投縣長許淑華於國民黨黨慶發下豪語，明年她除競選連任，最大目標是13鄉鎮市長全壘打，力挺子弟兵張嘉哲蟬聯南投市長，平息黨內想挑戰的雜音；民進黨南投縣黨部則相當頭疼，議員吳棋楠、沈夙崢不願轉戰，呼聲高的南投市民代表曾億弘也沒意願，綠營支持者對市長人選混沌不明感慨萬分，大歎「南投市長比南投縣長還難選」。

南投市為南投縣治、昔台灣省會所在地，人口約9萬7000多人，選舉人數約8萬，廢省前曾是全台唯一兼具地方、區域、中央三級行政中心的城市，轄內機關林立，選民結構長期藍大於綠，3年前張嘉哲獲2萬9150票、53.7％得票率，打敗綠營賴燕雪當選南投市長。

張嘉哲上任後提高生育津貼、敬老金、鄰長服務費等社福措施，即使曾有特定媒體報導其妻八卦疑雲，但他聲明「百分百絕對相信妻子」，流言迅速平息。

張嘉哲夫婦是苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖的虔誠信徒，透過藍田書院力邀白沙屯媽祖9月來南投贊境，夫婦倆積極到拱天宮上香，祈願白沙媽來南投獲3聖杯，且遶境期間連日跪求；白沙屯媽200年來首度過境南投名間鄉，雖沒到南投市，夫婦倆仍被視為幕後推手。

相較藍營力拚13鄉鎮市長全壘打，民進黨除力挺現任民進黨名間鄉長陳翰立、友軍水里鄉長葉銘豐競選連任，中寮鄉、埔里鎮、魚池鄉、鹿谷鄉、竹山鎮等首長兩屆任滿的鄉鎮將是部署重點，其餘鄉鎮市也將協調出參選人，不過縣黨部持續徵詢南投市長人選，議員吳棋楠、沈夙崢都婉拒；市民代表曾億弘3年前以最高票連任，當選票數堪比縣議員，被黨內看好，但他也無意轉戰市長，令縣黨部傷透腦筋。