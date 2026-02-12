許淑華挺江說熱議 江啟臣感謝：台中是門戶 南投是明珠

立法院副院長江啟臣（右）12日赴后里市場發放春聯。（温予菱攝）

藍營台中市長之爭白熱化，立法院副院長江啟臣昨與南投縣長許淑華合體，許也稱「若江啟臣有機會入主中市府」等語，引發挺江說。對此，江啟臣12日表示，感謝許的鼓勵，直言「台中是門戶，南投是明珠」，中投不管是在觀光、旅遊、生活圈等上，都是最佳的組合，甚至未來中彰投一起在治理合作上整合強強聯手。

江啟臣今赴后里市場發放春聯會前，被問及昨天與許淑華合體，許也稱「未來若江啟臣有機會入主中市府，相信會與南投縣政府有更密切的合作」。江表示，很高興跟許一起參加九九峰氦氣球樂園開幕，這也是亞洲第三座，希望大家國年期間可以到南投走走。

江啟臣直言，最重要是要去南投，就會經過台中市，台中是門戶，南投是明珠，直言台中跟南投不管是在觀光、旅遊、生活圈等上，我們是最佳的組合，也是最佳、最強的組合，雙方強強聯手，他相信有助於台中進、台中出的觀光旅遊或者交通上面的概念是可行的，也感謝許的鼓勵。

江啟臣也說，相信他們未來一定有機會一起合作，讓中投一家親，各方面合作與整合有更多的發展，當然也不只中投，其實中彰投都是一體的生活圈，未來整個中彰投的這一個大的生活圈，一起整合或在治理上合作的地方。

另外，針對無黨籍原住民立委高金素梅因涉詐領助理費等案遭檢調搜索約談，不過卻是由專辦共諜案的國安站出手，也引起外界討論，更恐引發寒蟬效應。江啟臣表示，高金素梅跟其他立委都是人民選出來的，她不僅是台中市和平區（出身），更是長期在為原住民發聲，希望司法能夠公平公正、勿枉勿縱。

