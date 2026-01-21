許淑華推國際教育！學子足跡遍及歐美澳 2年50人獲獎助學金

南投縣長許淑華提供縣內學校、學生出國學習獎助學金，2年來44校、50學生受惠，21日在旭光中學舉行成果發表。（楊靜茹攝）

南投縣長許淑華為了讓學生增廣見聞，提供縣內學校、學生出國學習獎助學金，2年來44所學校、50名學生受惠，許淑華21日出席成果發表，看到孩子們收穫滿滿感到欣慰，強調將推動相關計畫鼓勵更多學生。中興高中畢業、東海大學學生謝宜庭獲補助到法國遊學期間，遊歷歐洲30多國，歷經文化衝擊拓展國際觀。

南投縣政府113年度起補助學生與學校出國交流，學校團體最高30萬元，學生個人最高25萬元、中低收學生最高50萬元，113年編列800萬元，共18校、13名學生受惠，去年增加預算至1300萬元，共26所學校、37名學生受益，今年度持續編列1300萬元，上半年申請爆量，已16所學校、20名學生提出申請，超呼預期，21日在旭光中學舉行成果發表會。

旭光高中學生賴冠程選擇到美國德州語言學校學習，向台下同學分享自己見聞。（楊靜茹攝）

東海大學學生謝宜庭獲補助到法國遊學，遊歷歐洲30多國，歷經文化衝擊拓展國際觀。（楊靜茹攝）

旭光高中學生賴冠程選擇到美國德州語言學校學習，遇見來自奈及利亞、烏克蘭等國年約30歲同學，班上他的年紀最小，認為勇於開口溝通比口音重要。

謝宜庭分享，她在家從不下廚，但隻身至法國當4個月交換生、3個月背包客，意外發現自己很獨立，遊歷歐洲30多個國家，透過聊天，接受文化衝擊，國際觀變寬廣，她也提醒，即使有縣府補助，也得自備約7成旅費，行前要做足功課，尤其是要學會保護自己，南義大利治安比較不好，看到一群男生迎面而來，她會過馬路避開，避免讓自己身陷險境。

許淑華說，出國遊學或展演的孩子上台侃侃而談文化衝擊與學習收穫，讓她知道，縣府獎助下有更多南投孩子的足跡踏遍歐亞、澳洲及美洲，不僅自信心大增，更能用寬廣的心態去看待世界各種不同的文化，進而反饋到自身，體認到各方面應該更加努力，這就是教育的本質，縣府將持續推動相關計畫，鼓勵學生進行國際交流，培植南投青年國際競爭力。

