許淑華提議童子賢選北市？蔣萬安：先專注市政

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

台北市長選戰倒數一年，民進黨要派誰出戰，仍未定案，民進黨台北市議員許淑華日前表示，建議人選應該是色彩較不鮮明，或許可以考慮尋找企業家，如和碩科技董事長童子賢等非典型政治人物。台北市長蔣萬安今（27）日說，他也表示過，離選舉還有一段時間，他今天到議會來進行總質詢，持續專注在市政。

台北市長蔣萬安接受備詢。（圖／方炳超攝）

台北市議會總質詢今起正式展開，蔣萬安下午前往議會接受備詢，會前受訪時被問到，許淑華喊話童子賢選台北市長？蔣萬安說，離明年選舉還有一段時間，他今天到議會來進行總質詢，持續專注在市政。質詢時，國民黨北市議員李明賢也詢問選舉議題，蔣萬安重申，離明年選舉還有一年，對於他與市府團隊，持續專注在市政推動上，這才符合市民期待。

媒體也詢問蔣萬安有關財劃法政院再提覆議相關議題，蔣萬安說，他已經表達很多次，還是要呼籲行政院要提出具體的試算數字，我們才能夠有討論的基礎。

