將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

許淑華揭捷運局趕通車「偷跑送件」 沈伯洋籲蔣萬安妥善處理 123

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

捷運信義線東延段廣慈奉天宮站原預計於6月底通車，台北市議員許淑華今（12）日揭露，台北市政府捷運工程局在消防設備未完備前，提出履勘申請，遭交通部駁回，讓她批評捷運局為趕通車進度「偷跑送件」，罔顧市民安全；台北市長參選人、立委沈伯洋也表示，近期選舉議題應回歸市政本質討論，不應模糊焦點，以信義線東延段為例，既然已有議員提出消防檢查等安全疑慮，台北市長蔣萬安就應正面回應並妥善處理，多放注意力在市政工作上。

廣告 廣告

許淑華指出，交通部近期正式駁回捷運局提出的履勘申請，理由包括消防安全檢查尚未通過、緊急發電機測試尚未完成，以及捷運站內仍有施工工地等因素。

許淑華表示，捷運局事後發布聲明稱，交通部及履勘委員曾參與初勘，試圖說明程序無誤，但她查閱相關紀錄發現，交通部及委員於5月17日初勘時已明確要求「消防安全設備應於履勘前完竣」，屬於履勘前必須完成的先決條件。她認為，捷運局以「先申請、後補件」方式送件，抱持僥倖心態，希望透過時間差補齊缺失，並不符合相關規定。

許淑華表示，根據她掌握的資料，消防主管機關於6月4日進行消防檢查後，仍認定部分缺失有待改善，但捷運局仍提出履勘申請，最終遭交通部退件。

許淑華指出，捷運信義線東延段工程難度高，建設期長達10年，總經費近百億元，期間也曾發生鄰損爭議。她表示，自己長期關注工程進度及周邊居民權益，並持續向市府反映相關問題。

許淑華強調，市民期待信義線東延段如期通車，但安全標準不應因此打折，要求捷運局停止推卸責任，依規定完成消防安全及相關工程改善，待所有先決條件完備後再進行後續程序。她說，市民安全不容妥協，捷運局應誠實面對缺失，確保通車前所有安全措施均已到位。

對此，捷運局表示，信義線東延段計畫已於5月17日完成初勘，當日包含交通部列席人員在內，均清楚初勘決議內容為「消防安全設備應於履勘前完竣，並於通車前取得審查及勘查合格文件」。

捷運局指出，市府已依初勘決議完成相關改善事項，並經委員確認後報請交通部辦理履勘，因此並無外界所稱「趕著通車」的情況。捷運局強調，將嚴格遵照初勘決議內容，於營運通車前取得消防核可文件。

捷運局說明，大眾捷運系統履勘檢核評估表將「消防及安全設施已完備」列為檢查項目，相關要求已於初勘會議中充分討論。捷運局已於5月27日申請消防檢查，消防主管機關並於6月4日完成檢查，目前正依檢查結果進行改善，爭取盡速取得消防核可。

照片來源：許淑華粉專

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

邱建富退黨參選彰化縣長 林楚茵：依黨章處理、不要親痛仇快

文化部證實民眾黨烏龍爆料 蘇巧慧：從未攻擊對手、持續提出市政願景

【文章轉載請註明出處】