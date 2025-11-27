許淑華政通人和 綠營無人敢戰

國民黨籍南投縣長許淑華（左二）護盤下，立委馬文君（左三）、游顥（左一）挺過大罷免，「南投鐵三角」扎根更深。（本報資料照片）

國民黨南投縣長許淑華外型亮麗，施政成績也獲多方讚賞，民進黨主席賴清德總統積極布局2026縣市長選舉，但南投卻沒人想迎戰許淑華，黨中央曾徵詢衛福部次長林靜儀、前綠委蔡培慧都遭婉拒，地方提議行政院中部聯合服務中心副執行長陳錦倫出馬，近期傳出賴勸進不分區立委羅美玲承擔。

3年前，許淑華以15萬4256票、55.99％得票率擊敗蔡培慧，成為南投建縣逾70年首位女縣長，她推動施政決策明快、誠心溝通，獲藍綠白議員及多數縣民肯定。

此外，許淑華操盤關鍵選戰攻無不克，民國113年總統及立委大選，國民黨侯康配在南投得票數衝第一；游顥打敗補選上壘的蔡培慧，收復「濁水線」立委席次；114年初草屯鎮長補選，徵召簡賜勝歸隊獲壓倒性勝利，也為自己搶下連任灘頭堡；823大罷免成功守住南投2席藍委。

民進黨陸續公布縣市長提名，但南投縣仍混沌不明。黨中央選對會曾徵詢鹿谷鄉女兒林靜儀返鄉參選，但她以沒深耕地方婉拒；蔡培慧也獲徵詢，她以想休息為由拒絕。

民進黨南投縣黨部召開選對會，有人提議魚池鄉前鄉長、行政院中辦副執行長陳錦倫出馬，陳錦倫得知後強調有更適合人選。已第2任立委的羅美玲是馬來西亞華僑，擁新住民選票，台師大畢業曾任高中老師，丈夫吳棋祥是南投縣前議長，小叔吳棋楠是南投縣議員，家族實力雄厚，外傳賴清德勸進羅美玲，但羅意願不高。