許淑華沒中頭獎！加碼許願：中了請胡椒餅

▲誰中了800萬？北市議員許淑華澄清：我中獎加碼胡椒餅（圖／許淑華臉書）

[NOWnews今日新聞] 近日資深媒體人王瑞德爆料，有位台北市議員日前請他喝珍珠奶茶，才得知對方中了今彩539頭獎，引發社會熱議、瘋猜中獎者究竟是誰。由於王瑞德未指明姓名，好幾名藍綠議員第一時間，趕緊跳出來澄清沒得獎，台北市議員許淑華今（1）日臉書發文回應，強調這則中獎傳聞與她本人毫無關係。

許淑華表示，她這兩天接連被熟人與選民詢問，是否是那位中獎議員，「一堆人開始問是不是我？」因此特別出面澄清，「真的不是我啦！」她強調自己每天認真上班、為市民服務才是目前唯一的「固定收入來源」，並笑稱請珍奶就算不中獎也可以請，與是否中頭獎無關。

廣告 廣告

許淑華也幽默回應，如果有一天真的幸運中獎，除了請大家喝珍珠奶茶，還會加碼饒河夜市的胡椒餅，跟市民分享好運氣，希望財神爺下次也能眷顧自己，並立刻決定要來買下一期的樂透，試試手氣。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

某北市議員中「今彩539頭獎」800萬 柳采葳急消毒：絕對不是我！

驚傳北市議員「中頭獎800萬元」！詹為元急喊：得主快自首好嗎

700坪衣鳳百貨開箱！籃球場、大型酒櫃 謝典霖： 台北一般家庭