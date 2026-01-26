許淑華盼燈會成觀光新動能 南投清德寺祝福「鳳凰展翅」順利連任
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導
2026地方選舉，南投縣由國民黨許淑華拚連任、民進黨徵召牙醫温世政參選縣長。許淑華今（26）日主持縣務會議，針對即將開幕的草屯九九峰氦氣球遊憩園區，與農曆春節的南投燈會，期盼成為南投新觀光動能。
南投縣國姓鄉清德寺25日舉辦「和諧共生、馬到成功」義工歲末新春聯誼會，邀請縣長許淑華與會同歡。住持慧龍法師致詞時大方表示，今年將以「鳳凰花燈」響應南投燈會，象徵許淑華「鳳凰展翅」順利連任。
許淑華今日表示，春節舉辦的南投燈會適逢馬年，加上南投曾於12年前承辦台灣燈會的經驗，今年在主燈規劃上將呈現「雙主燈」亮點，展演內容更增添多元創新元素，期盼帶動人潮再創新高。
許淑華指出，去年南投燈會吸引約550萬人次，今年除燈會活動持續升級外，九九峰氦氣球樂園開園也可望形成新的觀光動能，加上台14線沿線串聯國姓熱門景點「橋聳雲天」等綠色遊憩路線，以及在地咖啡與水果等特色產業推廣活動，期待春節連假提供全國民眾更豐富多元的旅遊選擇。
許淑華補充，九九峰氦氣球園區預計自2月11日試營運，縣府將於2月12日至2月14日3天，開放南投縣民及草屯鎮居民採線上預約方式免費入園搶先體驗；預約採分時段入場，名額有限，讓縣民能優先感受新景點魅力。至於後續正式營運的入園票價與相關優惠措施，縣府會在2月4日南投燈會記者會中正式對外說明，完整報告相關活動內容與春節旅遊亮點。
温世政近日則赴美交流，指出此次以「醫療無任所大使」的身份出訪美國做醫療技術交流，前往全球牙醫學院排名第一的美國密西根大學，進行正式演說，並與美國國家衛生研究院進行交流，深化國際間的友好合作。
温世政說，眾人一起討論未來的國際醫學合作，為台灣拼外交，把台灣的專業帶出去，寫下屬於台灣的光榮一頁。接下來他將趕緊回家，繼續為南投、為家鄉努力。
照片來源：南投縣政府提供、取自温世政臉書
