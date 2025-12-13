許淑華縣長出席國際傑人會新會長接任及理監事就職典禮 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】國際傑人會13日於南投市南島會館辦理中華民國總會總會長、南投縣國際傑人會會長聯合交接暨理監事宣誓就職典禮，縣長許淑華到場致意，肯定並感謝國際傑人會熱心公益，關懷社會服務的理念。

國際傑人會為台灣本土社團，於民國 57 年創立，13日的交接典禮共有來自全台各縣市會長與代表人員200多人到場觀禮，縣議員張秀枝和南投市長張嘉哲亦到場見證，新總會長由張國政接任，南投縣新任會長則是由吳嘉豪接任。

許縣長致詞時，感謝傑人會在「群策群力、鼓勵包容、經驗傳承、壯大傑人」的4大精神下，凝聚各領域人才，將善念化作行動，持續擴散，無論是兒童公益園遊會、挽袖捐血活動、全國傑人盃桌球錦標賽，或是鼓勵青年學子的大專院校傑青獎，讓社會看見傑人會的熱情與影響力，每一項工作，都反映出對社會的關懷與責任感。

她也向圓滿卸任的林四川總會長與許祐綸會長致上敬意，並恭賀新任的張國政總會長與吳嘉豪會長，在眾望所歸下接下重任，期待新任會長的接棒傳承，能承先啟後，展現開創新局的力量，持續在社會各領域深耕公益服務；縣政府也會與大家攜手合作，連結社會資源，讓公共服務能夠有效連結，用行動守護弱勢。（圖／記者石振賢攝）