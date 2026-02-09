許淑華縣長宣布4月1日起長輩健保費免繳 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】南投縣議會9日通過追加減預算案，縣長許淑華隨即送來長輩新年大禮，宣布今年4月1日起，南投縣65歲以上長輩及55歲以上原住民的健保費將由縣府全額負擔，全縣預估超過10萬人受惠。

南投縣115年度總預算第一次追加減預算，經縣議會第20屆第19次臨時會審議，於9日三讀通過。其中，社會福利部分追加約10億9,490萬元，包括老人全民健康保險保險費自付額補助、擴大獨居老人服務及長照2.0整合計畫等，獲得議會支持。

對於議員支持福利政策，出席議會的許縣長表達感謝。她在接受訪問時表示，感謝縣議會通過重要的福利政策預算，南投縣65歲以上的長輩、原住民55歲以上的長輩，每人每月826元自付額，4月起由縣政府來負擔，目前南投縣符合資格的長輩總共有10萬6,000人。

許縣長強調，南投縣長輩免繳健保費的方式，不排富、也沒有戶籍設立限制，4月1日上路後，縣府將符合資格的戶籍資料送給健保署，由健保署直接勾稽、核對，至於中低收入戶中央補助部分，健保局會核對，只要長輩4月設籍在南投縣，年齡符合規定，便可享有這項福利。

許縣長指出，縣民享有更多社會福利，主要是去年縣府債務全部清還，這樣的福利是許多長輩的期待，也是議員關心的，希望在過年前送給鄉親一個好禮，讓所有長輩健康快樂。

這項措施，預計讓每位符合資格長輩每年減輕近萬元負擔，減輕子女扶養壓力，也展現南投縣府推動高齡友善城市的決心。縣府將加速行政作業，確保政策如期實施。縣府社會及勞動局表示，長輩免繳健保費每月826元，是按健保署公告之第六類地區人口保費為上限計算。（圖／記者石振賢翻攝）