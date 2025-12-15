許淑華縣長感謝中華耆幼關懷協會捐贈本縣復康巴士 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】中華耆幼關懷協會15日至縣府捐贈復康巴士一部，由縣長許淑華代表接受，此車輛將轉介給社團法人南投縣脊隨損傷者協會使用，該協會理事長陳善修到場接受，並回贈感謝狀，謝謝耆幼關懷協會的善心義舉，讓傷友們出門更方便，感受到社會的溫暖愛心。

捐贈儀式由中華耆幼關懷協會常務理事林家禾與秘書長郭業芳代表，許縣長與縣府社會及勞動局長林志忠到場見證，並陪同參觀了解新車性能，脊隨損傷者協會陳理事長也實際體驗輪椅上下車，對於新車的輕便與安全性能感到滿意。

縣長許淑華表示，很感謝中華耆幼關懷協會願意將愛心資源用在南投，縣府會妥善運用並撥配給縣府長照交通接送服務特約單位社團法人南投縣脊髓損傷者協會，委託辦理長照交通接送服務，提供行動不便身心障礙者及長輩，更良好的交通接送品質。

南投縣脊隨損傷者協會陳理事長表示，脊隨損傷者90%都是需要坐輪椅，出門就醫復健都是需要復康巴士接送，確實有很大的交通接送需求，感謝縣府願意將新車撥配給協會來運用，協會一定會好好維護捐贈者給的資源。

縣府社會及勞動局表示，縣府目前已有20部温馨巴士，主要提供縣內身心障礙者及長通接送服務，除南投市配置4輛、草屯鎮及埔里鎮各配置3輛，餘鄉鎮各配置1輛。另外，縣府也配合中央長期照顧十年2.0計畫，針對縣內輩及身心障礙者，開辦了專屬的長照交通接送服務，委託民間社福團體營運，前共委託28個交通接送單位，截至114年11月止計有181輛車。（圖／記者石振賢翻攝）