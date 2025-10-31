許淑華縣長走訪3鄉鎮5學校 動支522萬元改善教育環境

為提升教育環境，南投縣長許淑華三十日下午勘查竹山、集集及水里三鄉鎮五所學校，並同意動支五百二十二萬餘元，整建學校跑道、改善校舍及更新視聽設備等，感謝老師作育英才，為教育努力付出。

縣議會總質詢期間，許縣長三十日上午在議會備詢外，下午由教育處長王淑玲陪同，走進竹山鎮鯉魚、竹山及社寮3所小學；隨後，轉往集集鎮永昌國小及水里成城國小，關心各校建設；縣議員蔡孟娥、黃春麟、陳淑惠等民意代表，也到場關心。

許縣長走進校園，學校校長簡報建設需求，家長會長、鄉鎮代表、村里長及地方人士聞訊而來，學生更是開心，不僅和許縣長合影，還紛紛要求簽名，看到孩子笑容，許縣長也是樂開懷。

進入竹山鯉魚國小，看到該校三度參加世界科技競賽，今年在印尼發明日國際青少年大賽勇奪銀牌，許縣長大表稱許，欣見縣府補助學生出國，展現成果。該校校長曾以瑩反映，學校跑道排水不良，約需一百萬元改善，許縣長表示全力支持。

隨後，許縣長到竹山國小，看到九二一後興建的教室、走廊天花板，經過二十多年歲月，已經油漆掉落，需要儘速整修，竹山國小校長林建言提出一百四十九餘萬元改善需求，許縣長立即請教育處積極協助翻修，打造舒適的學習環境。

許縣長也到社寮國小，校長卓宏興反映，為充實教育設備，視聽教室座椅需更新，為維護學生安全，學校走廊欄杆需改善，需要經費58 萬餘元，許縣長也是完全支持。

集集永昌國小為設立幼兒園，中央雖核定經費，但因物價變化，招標3次均流標，永昌國小校長陳璿文為此感到憂心，許縣長表示，集集鄉親期待，永昌國小幼兒園提供育兒環境，縣府決定加碼補助一百二十萬元，希望相關工程趕快決標。

日落時分，許縣長一行到水里成城國小，校長謝濰萁反映，該校提供樂齡學習環境，但綜合教室電視牆、數位講桌、置物櫃等設備需更新，經費約九十三萬餘元；許縣長表示，成城國小不但是學生學習環境，也是社區民眾學習場所，對於學校建設，縣府樂於支持。