許淑華表揚模範農民 肯定農會成果
南投縣長許淑華日昨分別前往集集鎮、水里鄉及信義鄉，參加各農會辦理的農民節表彰大會，向辛勤付出的農民朋友致上最高敬意，許縣長除頒獎表揚優秀模範農民、共同運銷與產銷班績優人員外，也肯定各級農會在農產行銷、品質管理及產業升級上的努力與成果，逐漸打出品牌和名聲，讓南投農特產品在全國市場更具競爭力。
許縣長首先參加集集鎮農會農民節表彰大會，許縣長肯定集集鎮農會近年來的營運績效表現越來越好，尤其在火龍果、香蕉等作物品質管理上的亮眼表現，率先推動火龍果產銷履歷認證及多元評鑑制度，有效提升消費者信心，讓南投農產品在全國市場具高度競爭力。
而在水里農會時，許縣長則公開頒獎表揚水里鄉郡坑家政班，榮獲農業部一一四年特色家政班「人之美」殊榮，家政班更成立地方首支女性鑼鼓隊，將民間藝術融入家政教育，充分展現農會在婦女培力與社區發展上的深厚能量。
許縣長最後則是前往信義鄉農會梅子夢工廠出席頒獎表揚餐會，她特別肯定信義農會在艱困環境中穩健經營成長，輔導農民及服務社會大眾，開發多元化的創新產品，結合地方產業行銷展售，不僅信用部維持良好等級，在共同運銷量能上更躍升為全國第2，成為國內重要蔬果供應地，且拍賣價格屢創高價，年度運銷金額也突破5億元。
許縣長表示，信義鄉農會積極推動梅子再製加工，透過蒸餾技術打造多元產品，其中「柔水」獲得全國唯一的釀造組特金獎；「長老說話」及「馬拉桑烏梅酒」則分別獲得蒸餾類及再製類金牌獎殊榮，有助提升農產加工產品附加價值，穩定在地農民收益，建立信義鄉農業的品牌形象，實為全國各農會的模範標竿。
其他人也在看
2026全台TOP 16年貨大街總整理 台北迪化街、台中天津路、新化老街、高雄三鳳中街、屏東內埔年街活動資訊一次看！
今年農曆春節連假自2/14～2/22，共有9天的假期，全台各地紛紛推出年貨大街方便大家採買，在這裡可聽到叫賣聲此起彼落，充滿濃濃年味的氣氛。無論南北乾貨、糖果零食還是年菜食材，都可以在這裡找到，有的還結合消費抽獎、抓紅包、表演節目等一系列活動，是春節採買必去的地方。
斗六最狂點燈送翡翠福牌 各大宮廟點燈湧現人潮
中部中心 / 蔡松霖 雲林報導農曆春節腳步近了，不少民眾會來到廟宇點光明燈、平安燈，祈求來年平安順遂，事業興旺。雲林西螺福興宮，廟內限量百盞的殿前光明燈，已經有超過九成登記續點，其中三成來自西螺果菜市場相關企業。另外，斗六震天府推出祈福活動，只要來點燈，廟方就送開光加持過的翡翠福牌，讓信徒隨身配戴。只要來斗六震天府點燈祈福 就可以得到限量的翡翠福牌。（圖／翻攝畫面）翡翠福牌擺在桌前，由道長開光加持，限量福牌一共3888個用的是高級翡翠打造的，這是雲林斗六震天府推出的祈福活動，只要來廟宇點燈，就送量翡翠福牌，就有民眾來點燈，祈求來年平安。震天府供奉五府千歲，主祀池府王爺，廟方說，今年贈送翡翠福牌，要讓王爺跟信徒結緣，廟方推出祈福活動，送翡翠福牌還要發美金紅包也有擲筊拚發財金，預料過年期間將湧排隊人潮。西螺福興宮表示 續點燈已經有九成登記 其中３成來自西螺果菜市場的業者。（圖／翻攝畫面）接著鏡頭轉到西螺福興宮，宮廟內掛滿燈籠，這些都是信徒點光明燈，廟方說，已經有九成登記續點，其中3成來自西螺果菜市場的業者，廟方表示，信徒續點的燈，位置不會變動，但若沒續點，燈籠會被拿下來，讓信徒帶回家。農曆春節腳步接近，民眾拜廟點燈祈福，發願希望，新的一年能夠平安順遂。原文出處：斗六最狂點燈送翡翠福牌 各大宮廟點燈湧現人潮 更多民視新聞報導揮桿傳善念！台中浩天宮媽祖高爾夫球隊正式成軍 開創運動與信仰結合新篇章北港"超萌進香團"! 飼主帶毛孩組團拜義犬將軍求平安2月事業運開外掛！這「4大星座」升職加薪全到位
12年不間斷關懷 百名偏鄉長輩溫暖迎新年
春節將至，中國醫藥大學附設醫院與林增連慈善基金會，響應台積電慈善基金會董事長張淑芬發起的「中部愛互聯」關懷獨居老人平台，長期服務偏鄉長者邁入12年，今天共同舉辦慈善音樂會，出動大批志工將南投信義、和平山區、石岡等偏鄉近百名獨居與據點長輩，接到台中提前圍爐，在米其林推薦餐廳吃辦桌，讓難得下山的長輩開心
2026台北國際動漫節懶人包：門票價格、攤位平面圖、簽名會時間一次看
寒假動漫盛會第14屆「台北國際動漫節」於2026年2月5日至9日在南港展覽館一館盛大展出！在新春期間，為粉絲們帶來最精采的活動、最多元豐富的展出內容！ Yahoo奇摩遊戲編輯這次也整理了懶人包，內容涵蓋展覽地點、門票購票資訊、參展廠商與重點遊戲、現場活動亮點、展場平面圖等詳細資訊，隨著時間進行更新。趕快先了解活動重點，在展覽開始前做好準備，讓你的 TICA 之旅更加順暢！
台北動漫節開幕萬人擠爆場館！ 主辦估破2.5億商機
台北市 / 綜合報導 2026年台北國際動漫節今(5)日正式登場，上千名粉絲一早就將南港展覽館包圍，十點一開展，人潮湧入，各大人氣攤位水洩不通。而今年動漫節服儀,有新規定要特別留意，比照台北捷運規定，禁止民眾攜帶防毒面具、過度擬真槍械跟刀劍等道具，違規者不得入場。10點一到，大批人潮瞬間湧入，入場民眾鎖定目標後，立刻拼命向前衝，第14屆台北國際動漫節，5日正式登場，但人一多不免有些小插曲正式開展前，有民眾偷偷跟著廠商，想要混進場內，但當然躲不過，工作人員的火眼金睛，被擋了下來，而受到北捷隨機攻擊案影響，動漫節主辦單位，今年也有cosplay新規定。如果無正當理由，佩戴防毒面具面罩或頭盔，導致無法辨識五官，經判斷後有影響秩序疑慮，就會限制入場，道具上則禁止攜帶，過度擬真的槍械刀劍。民眾：「看起來外觀是武器，但是他摸一下就放我走了，這個滿明顯是假的，是紙板做的，所以就沒有被太多的刁難。」民眾：「比如說我要出鬼滅之刃，(配件)就會帶刀，有可能就不能帶。」民眾：「對我來說不會(影響)，因為我不會COS那些角色。」雖然今年多了些服儀規定，但還是擋不住粉絲朝聖，一大早超過千名粉絲，直接從館內排到場外，每個入口都塞到看不見空隙，就是為了要搶到限定商品。民眾：「毛巾，然後這一樣是背包，這個全部4000多。」除了福袋超吸睛外，也有業者推出，全球限量200套的，獵人卡片收藏冊，成功吸引粉絲注意。動畫代理行銷公司行銷公關吳俊樺：「有很多學生族群還沒有拿到紅包，但是他們最近都有拿到像文化幣，都是場內可以使用，那我們預估業績應該可以樂觀期待，成長一到兩成。」這回動漫節匯集超過，100家廠商800個攤位，官方預計參觀人潮，將突破50萬人，創造大約2.5億商機，可見動漫市場如此龐大。 原始連結
2026桃園燈會連展12天 主燈「金屬飛馬」震撼亮相
地方中心／周秉瑜 桃園報導2026年桃園燈會，規劃三大展區，一連展出12天，其中高達13公尺主燈也搶先亮相，今年以全金屬飛馬，結合航空城意象，利用航空廢材再生打造，搭配多軸機械臂，結合特效，打造國門之都燈節盛宴，一起來看看！幾何造型的飛馬，前蹄高揚，在五彩燈光照印下，360度旋轉，展翅飛天，超氣派！這是2026年桃園燈會主燈。桃園燈會主燈設計策展人劉治良：「這次是用巨大的飛馬金屬飛馬，作為我們的主要的象徵的意象，採用了非常多所謂的航空廢棄的鋁材，去做再生，那同時我們加上了多軸的機械臂，用多軸的方式，去呈現一個氣勢磅礴的，一個展演的聲光秀。」2026桃園燈會連展12天，主燈「金屬飛馬」震撼亮相。（圖／民視新聞）今年桃園燈會，以飛馬結合航空城為主題，規劃3大展區，25號開始，一連展出12天，其中這座13公尺高的全金屬主燈，就在虎頭山創新園區登場，週四搶先曝光，拿下多座金馬獎的國民阿嬤陳淑芳也到場炒熱氣氛。資深演員陳淑芳：「桃園這個地方為什麼這麼好，因為我們的國門在桃園桃園機場，不管怎麼樣，這是一座跨國際、跨世界的一個橋樑。」小提燈原創人洪新富：「偉峻的馬機長，登高望遠帶著大家一起往前進。」2026桃園燈會連展12天，主燈「金屬飛馬」震撼亮相。（圖／民視新聞）除了主燈，還有飛機造型的馬年創意小提燈！桃園市長張善政：「今年這小提燈非常可愛，坐著飛機起飛的馬，象徵我們桃園國際機場，然後馬年呢馬年我們會行大運，我們桃園的發展，用這小提燈來，展示我們大家的企圖心，還有我們未來非常非常，有發展的未來。」桃園燈會集結創意和巧思，年年玩出新花樣，就是希望馬到成功，打造擁有桃園特色的燈節盛宴。原文出處：2026桃園燈會連展12天 主燈「金屬飛馬」震撼亮相 更多民視新聞報導台灣有51名億萬美元富翁! 闖進全球第10名領先日韓捷運.超商冷藏櫃驚見米奇 綠營轟台北市成"老鼠迪士尼"她打拼25年「領嘸退休金」 血汗工場「拒給72萬」下場曝！
WBC／台灣又被看扁！戰力排倒數第3 被歸類「志在參加」
WBC／台灣又被看扁！戰力排倒數第3 被歸類「志在參加」
王必勝瘦到認不出！「1年甩16公斤」對比照曝光：血壓藥也停了
前衛福部政務次長王必勝時常在臉書分享近況，今（5）日他透露自己瘦身有成，一年多就減了16公斤，血壓藥已停藥半年，仍維持在標準內，直言「邁向健康人生的一大進步」。他也PO出瘦身前後對比照，讓一票網友驚呆。
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
《台北股市》華邦電力積電彎腰撿！杜大師看好原因曝
【時報-台北電】華邦電(2344)、力積電(6770)2月2日遭打入跌停板，股市老先覺杜金龍認為是讓「還沒上車的趕快上車」，只是漲多休息，不用過於擔心。他以過去航海王為例，只要成交金額在前5名的個股，高光時刻就不會只有1年，且由於今年記憶體大賺，明年有高配息支撐，記憶體股價會貼著台股盤勢，有機會漲到明年5月。 法人不斷上修華邦電今年獲利及目標價，摩根大通(小摩)日前將華邦電今年EPS從6.31元大調至12.44元，上修目標價近70%至140元；群益也估華邦電今年EPS 9.9元、目標價上修至158元。 力積電、華邦電遭砍殺，投資人憂心記憶體要反轉，杜金龍在「鈔錢部署」節目中喊話，逢回就是上車好時機，認為先前走跌是因為漲多休息，記憶體的漲勢應該會和台股盤勢貼近，有機會漲到明年5月。 他表示，台股在今年第2季、第3季恐進行盤整，當記憶體公布獲利、營收嚇嚇叫，但股價率先反應，屆時利多不漲才要小心。 重演航海王：高光期不會只有1年 但因為今年記憶體大賺錢，明年會高配息，因此當大盤還在高檔的時候，高配息會讓股價有所支撐。回想4、5年前的航海王，獲利開始衰退時，也因為有高配息的支撐，股價能夠維持在
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
威力彩飆9.7億！28億得主1決定中大獎…台彩董座招了私下1買法
生活中心／綜合報導威力彩今（5日）晚間將再度開出獎號，頭獎上看9.7億元。台灣彩券董事長黃志宜也提醒民眾別錯過機會，他分享過往案例指出，曾有一名抱回28.7億元頭獎的幸運兒，差點就與大獎擦肩而過。當時夫妻倆到台北士林夜市逛街，原本沒有打算購買彩券，直到先生買了之後順口問太太要不要一起試試，沒想到正是太太買下的那張，最後幸運奪得頭獎。
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
爆「假戲真做」小19歲鮮肉男星！陳妍希牽手弟弟現身了
爆「假戲真做」小19歲鮮肉男星！陳妍希牽手弟弟現身了
好市多消費「爽中1000萬、200萬發票」！獎落2門市
幸運兒是你嗎？財政部4日公布114年11-12月期統一發票中獎清冊，開出17張特別獎（1000萬元）與20張特獎（200萬元），共37張高額中獎發票。其中一位民眾曾在好市多台北內湖店消費5913元，就中了千萬大獎。
【華碩斷捨離2】買一支少一支！末代華碩手機罕見「絕版溢價」 價格不跌反漲4000元
電腦品牌廠華碩（2357）日前宣布2026年不再推出新款手機後，國內手機市場不但未出現預期中的「清倉崩價」，反而出現史無前例的「絕版溢價」現象。全台最大通訊通路商傑昇通信觀察，包含Zenfone與ROG系列在內的末代華碩旗艦手機，部分型號在通路端價格不跌反漲，最高甚至加價4,000元仍有粉絲買單，罕見從消費品轉為「資產化商品」。
缺貨潮更甚記憶體！這潛力股目標價「一次調升200元」 投信5天猛砸77.4億搶貨
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（4）日終場漲94.45點或0.29%，收32,289.81點。投信今買超逾53億元，買超前十大個股有7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產...