許淑華走訪南投3鄉鎮5學校 改善教育環境
記者張益銘／南投報導
為提升教育環境，南投縣長許淑華昨（30）日勘查竹山、集集及水里3鄉鎮5所學校，並同意動支522萬餘元，整建學校跑道、改善校舍及更新視聽設備等，感謝老師作育英才，為教育努力付出。
縣議會總質詢期間，許淑華上午在議會備詢外，昨日下午由教育處長王淑玲陪同，走進竹山鎮鯉魚、竹山及社寮3所小學；隨後，轉往集集鎮永昌國小及水里成城國小，關心各校建設；縣議員蔡孟娥、黃春麟、陳淑惠等民意代表，也到場關心。
許淑華走進校園，學校校長簡報建設需求，家長會長、鄉鎮代表、村里長及地方人士聞訊而來，學生更是開心，不僅和許淑華合影，還紛紛要求簽名，看到孩子笑容，許淑華也是樂開懷。
進入竹山鯉魚國小，看到該校3度參加世界科技競賽，今年在印尼發明日國際青少年大賽勇奪銀牌，許淑華大表稱許，欣見縣府補助學生出國，展現成果。該校校長曾以瑩反映，學校跑道排水不良，約需100萬元改善，許縣長表示全力支持。
隨後，許淑華到竹山國小，看到921後興建的教室、走廊天花板，經過20多年歲月，已經油漆掉落，需要儘速整修，竹山國小校長林建言提出149餘萬元改善需求，許淑華立即請教育處積極協助翻修，打造舒適的學習環境。
許淑華也到社寮國小，校長卓宏興反映，為充實教育設備，視聽教室座椅需更新，為維護學生安全，學校走廊欄杆需改善，需要經費58 萬餘元，許淑華也是完全支持。
集集永昌國小為設立幼兒園，中央雖核定經費，但因物價變化，招標3次均流標，永昌國小校長陳璿文為此感到憂心，許淑華表示，集集鄉親期待，永昌國小幼兒園提供育兒環境，縣府決定加碼補助120萬元，希望相關工程趕快決標。
日落時分，許淑華一行到水里成城國小，校長謝濰萁反映，該校提供樂齡學習環境，但綜合教室電視牆、數位講桌、置物櫃等設備需更新，經費約93萬餘元；許淑華表示，成城國小不但是學生學習環境，也是社區民眾學習場所，對於學校建設，縣府樂於支持。
為提升教育環境，南投縣長許淑華昨日勘查竹山、集集及水里3鄉鎮5所學校，並同意動支522萬餘元。（南投縣政府提供）
為提升教育環境，南投縣長許淑華昨日勘查竹山、集集及水里3鄉鎮5所學校，並同意動支522萬餘元。（南投縣政府提供）
為提升教育環境，南投縣長許淑華昨日勘查竹山、集集及水里3鄉鎮5所學校，並同意動支522萬餘元。（南投縣政府提供）
為提升教育環境，南投縣長許淑華昨日勘查竹山、集集及水里3鄉鎮5所學校，並同意動支522萬餘元。（南投縣政府提供）
其他人也在看
影／南投縣政府衛生局再創佳績 榮獲2025第九屆資誠永續影響力獎-社會組 銅獎
【互傳媒／記者 張玉泰／台北 報導】2025第九屆「資誠永續影響力獎」評選結果揭曉，南投縣政府衛生局以《營養翻互傳媒 ・ 1 天前
快訊／南投合庫金傳恐怖糾紛！婦人「存款少4000」失控持菜刀大鬧櫃檯
位於南投埔里的合作金庫銀行埔里分行驚傳恐怖糾紛！今（30）日上午，有名婦人疑似因戶頭內的存款有誤，竟持刀闖入因行內對著行員嗆聲，嚇壞現場民眾，警方獲報前往，立即安撫婦人並將其制伏後帶回。經初步了解，婦人2年前曾在此存款，但因發現存款短少4000元，盛怒之下持刀前往理論，至於婦人精神狀況是否正常及事發原因，仍有待警方進一步調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
CNN揭露台灣對川普遊說受挫！宴請美官員無1人出席「嚴重到想另闢管道」
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導CNN刊登一篇「TaiwanworriesaboutUSsupportwaveringaheadofTrump’smeetingwithXi」的文章，揭露台灣外交對美國總統川...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 14 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 16 小時前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐EBC東森娛樂 ・ 8 小時前
世界大賽》關鍵G6「大丈夫」?日媒整理山本近五年「背水一戰」戰績
洛杉磯道奇日籍王牌投手山本由伸，將在美國職棒世界大賽G6再度登板，力拼為球隊扳平戰局阻止藍鳥封王，而緯來體育台 ・ 8 小時前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前