許淑華走訪南投3鄉鎮5學校 改善教育環境

記者張益銘／南投報導

為提升教育環境，南投縣長許淑華昨（30）日勘查竹山、集集及水里3鄉鎮5所學校，並同意動支522萬餘元，整建學校跑道、改善校舍及更新視聽設備等，感謝老師作育英才，為教育努力付出。

縣議會總質詢期間，許淑華上午在議會備詢外，昨日下午由教育處長王淑玲陪同，走進竹山鎮鯉魚、竹山及社寮3所小學；隨後，轉往集集鎮永昌國小及水里成城國小，關心各校建設；縣議員蔡孟娥、黃春麟、陳淑惠等民意代表，也到場關心。

廣告 廣告

許淑華走進校園，學校校長簡報建設需求，家長會長、鄉鎮代表、村里長及地方人士聞訊而來，學生更是開心，不僅和許淑華合影，還紛紛要求簽名，看到孩子笑容，許淑華也是樂開懷。

進入竹山鯉魚國小，看到該校3度參加世界科技競賽，今年在印尼發明日國際青少年大賽勇奪銀牌，許淑華大表稱許，欣見縣府補助學生出國，展現成果。該校校長曾以瑩反映，學校跑道排水不良，約需100萬元改善，許縣長表示全力支持。

隨後，許淑華到竹山國小，看到921後興建的教室、走廊天花板，經過20多年歲月，已經油漆掉落，需要儘速整修，竹山國小校長林建言提出149餘萬元改善需求，許淑華立即請教育處積極協助翻修，打造舒適的學習環境。

許淑華也到社寮國小，校長卓宏興反映，為充實教育設備，視聽教室座椅需更新，為維護學生安全，學校走廊欄杆需改善，需要經費58 萬餘元，許淑華也是完全支持。

集集永昌國小為設立幼兒園，中央雖核定經費，但因物價變化，招標3次均流標，永昌國小校長陳璿文為此感到憂心，許淑華表示，集集鄉親期待，永昌國小幼兒園提供育兒環境，縣府決定加碼補助120萬元，希望相關工程趕快決標。

日落時分，許淑華一行到水里成城國小，校長謝濰萁反映，該校提供樂齡學習環境，但綜合教室電視牆、數位講桌、置物櫃等設備需更新，經費約93萬餘元；許淑華表示，成城國小不但是學生學習環境，也是社區民眾學習場所，對於學校建設，縣府樂於支持。

為提升教育環境，南投縣長許淑華昨日勘查竹山、集集及水里3鄉鎮5所學校，並同意動支522萬餘元。（南投縣政府提供）

為提升教育環境，南投縣長許淑華昨日勘查竹山、集集及水里3鄉鎮5所學校，並同意動支522萬餘元。（南投縣政府提供）

為提升教育環境，南投縣長許淑華昨日勘查竹山、集集及水里3鄉鎮5所學校，並同意動支522萬餘元。（南投縣政府提供）

為提升教育環境，南投縣長許淑華昨日勘查竹山、集集及水里3鄉鎮5所學校，並同意動支522萬餘元。（南投縣政府提供）